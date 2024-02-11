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Повітряний мус із соку та манки: корисно та смачно

20:16 12 лютого 2024
мус із соку та манки

Цей дивовижний десерт зі звичайнісіньких продуктів під силу приготувати навіть дитині. Мус виходить у міру солодким, ароматним, дуже ніжним і повітряним. А простішого рецепта годі й шукати, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше розповіла, як приготувати заварні тістечка з форшмаком.

Інгредієнти:

  • 400 мл соку
  • 2 ст. л манної крупи
  • 30 г цукру

Приготування:

У сотейник виливаємо будь-який сік, доводимо до кипіння і додаємо 2 ст. ложки манки та цукор. Перемішуємо, щоб не було грудочок і варимо до загустіння 5 хвилин.

Даємо повністю охолонути, виливаємо в глибоку ємність і збиваємо міксером до повітряної маси.

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Суміш вилити в красивий посуд та поставити в холодильник на годину. Коли мус застигне, прикрасьте його за вашим бажанням. Десерт швидкий, ніжний та смачний.

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Радимо також приготувати швидкий десерт з ряжанки, який буде конкурувати з пана-котою, шоколадними мусами й кремами.

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