Повітряний мус із соку та манки: корисно та смачно

Цей дивовижний десерт зі звичайнісіньких продуктів під силу приготувати навіть дитині. Мус виходить у міру солодким, ароматним, дуже ніжним і повітряним. А простішого рецепта годі й шукати, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше розповіла, як приготувати заварні тістечка з форшмаком.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти:

400 мл соку

2 ст. л манної крупи

30 г цукру

Приготування:

У сотейник виливаємо будь-який сік, доводимо до кипіння і додаємо 2 ст. ложки манки та цукор. Перемішуємо, щоб не було грудочок і варимо до загустіння 5 хвилин.

Даємо повністю охолонути, виливаємо в глибоку ємність і збиваємо міксером до повітряної маси.

РЕКЛАМА

Суміш вилити в красивий посуд та поставити в холодильник на годину. Коли мус застигне, прикрасьте його за вашим бажанням. Десерт швидкий, ніжний та смачний.

Радимо також приготувати швидкий десерт з ряжанки, який буде конкурувати з пана-котою, шоколадними мусами й кремами.

РЕКЛАМА

29

Читайте нас у Facebook