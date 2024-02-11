Повітряний мус із соку та манки: корисно та смачно
Цей дивовижний десерт зі звичайнісіньких продуктів під силу приготувати навіть дитині. Мус виходить у міру солодким, ароматним, дуже ніжним і повітряним. А простішого рецепта годі й шукати, ділиться фудблогерка Софія Гаврильців, яка раніше розповіла, як приготувати заварні тістечка з форшмаком.
Інгредієнти:
- 400 мл соку
- 2 ст. л манної крупи
- 30 г цукру
Приготування:
У сотейник виливаємо будь-який сік, доводимо до кипіння і додаємо 2 ст. ложки манки та цукор. Перемішуємо, щоб не було грудочок і варимо до загустіння 5 хвилин.
Даємо повністю охолонути, виливаємо в глибоку ємність і збиваємо міксером до повітряної маси.
Суміш вилити в красивий посуд та поставити в холодильник на годину. Коли мус застигне, прикрасьте його за вашим бажанням. Десерт швидкий, ніжний та смачний.
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