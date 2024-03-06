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Жодного дня без палаючої нафтобази: безпілотник підпалив склад ПММ в курській області росії (відео)

10:19 6 березня 2024
Пожежа на нафтобазі

У Курській області росії, де кілька тижнів тому серйозно горіла нафтобаза, знову виникла пожежа на території промпідприємства.

Незважаючи на те, що міноборони рф відрапортували про атаку українських БПЛА, збитих «черговими засобами ППО» у Воронезькій та Білгородській областях, на Курщині повідомляють про «приліт» по гірничо-збагачувальному комбінату імені О. В. Варичєва у Желєзногорську.

Mash стверджує, що безпілотник поцілив у резервуар з паливом, розташований на території підприємства.

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Місцевий губернатор роман старовойт підтверджував, що у Залізногірському районі виникла пожежа на складі ПММ.

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Пізніше роспабліки повідомили про другу атаку БПЛА, коли на території приборкували пожежу після першого прильоту.

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Нагадаємо, що днями БПЛА з вибухівкою, як стверджують роспаблік, впав на території нафтового терміналу в Ленінградській області росії.

А напередодні в Білгородській області рф горіли резервуари з паливом на території нафтобази.

Фото — скріншот

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