У зриві торгів на постачання продуктів харчування до армії винне ДП «Державний оператор тилу» під керівництвом Арсена Жумаділова — відомство двічі кардинально змінювало умови торгів. Звинувачення з боку ДОТ на адресу постачальників — ще одна спроба чиновників зняти з себе відповідальність.

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Таку думку у своїй колонці для сайту «Обозреватель» висловив екснардеп Борислав Береза.

Автор посту нагадав, що сьогодні були провалені торги на постачання харчування для ЗСУ, адже «через неадекватні умови на них ніхто не прийшов».

«Пан Жумаділов скликав брифінг, на якому звинуватив ринок постачальників у змові. І в той же час заявив, що піде до цих самих постачальників, які нібито у змові та буде просити їх заключати із ДОТом прямі контракти. Вже незрозуміло — якщо ринок у змові, то чого ж ви до них біжите і благаєте, і готові відмовитися від Прозоро і повернутися до часів Резнікова?» — пише екснардеп.

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На його думку, Арсен Жумаділов не впорався із завданням, яке йому доручила держава — забезпечити харчування ЗСУ. І тепер намагається перекласти відповідальність на постачальників. Крім того, зауважує автор блогу, під час організації тендерів було зроблено щонайменше дві грубі управлінські помилки.

«Перша помилка: спочатку голова ДОТ виписав умови, які чомусь відповідали лише великі торговельні мережі. Від постачальників раптом стали вимагати, наприклад, наявності касових апаратів, що погодьтеся дещо дико, коли йдеться про гурт обсягом у мільярди. Ці умови були визнані незаконними рішеннями суду. Помилка друга. Замість того, щоб врахувати рішення суду і прибрати дискримінаційні умови, Жумаділов ввів ще жорсткіші. Які виглядають як каральні і репресивні. 20% за неприйняту Податковою накладну або 50% за день відтермінування поставки ставлять під питання можливість чесно працювати і отримувати прибуток», — зазначив Береза.

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Колишній народний депутат переконаний, що провина за провалений державний захід лежить не на учасниках цього заходу, а на чиновниках, які його організовують.

«Пан Жумаділов скрізь скаржиться, що постачальники зривають реформу. Ок, постачальники погані. Але у чому реформа? Що заявку тепер на постачання тих самих продуктів військова частина надсилатиме не безпосередньо фірмі, а через ДОТ? І що гроші платитиме тепер не Міноборони, а ДОТ? Тобто пан Жумаділов вважає реформою факт того, що він тепер розпоряджатиметься державними грошима, а не інший чиновник? Адже предмет закупівлі не змінився, купується той самий набір продуктів, як і за часів Резнікова. В умовах оголошених торгів нічого не змінилося, порівняно з тим, що було за Рєзнікова. Крім шаленого збільшення штрафів», — продовжує ексдепутат.

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Борислав Береза зазначає, що ціна помилки чиновника у даному випадку є вкрай значущою.

«Якщо двічі поспіль торги з постачання ЗСУ зриваються, то подальше вдавання, що все гаразд і все під контролем, може призвести до зриву харчування і, зрештою, до серйозних проблем на фронті. Відповідальність за це буде вже не на Жумаділові та навіть не на Умерові, а на президенті», — резюмує Борислав Береза.

Раніше колишній голова Луганської ОВА, волонтер Георгій Тука заявив, що Жумадилов отримав «бойові», не перебуваючи на передовій.

А політичний експерт Олексій Голобуцький вважає, що Жумаділов не впорався із завданням міністра оборони з харчування армії.

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