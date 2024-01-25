Дуже смачний грибний суп: рідні попросять добавку
У світі існує так багато смаколиків, що все не перелічити. Одна з таких страв — грибний суп. Його сьогодні можна спробувати практично в кожному ресторані. А вдома можна готувати так часто, як хочете. Цей суп — досить бюджетна страва. А це для багатьох людей сьогодні важливо.
Рецептом грибного супу поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт картопляних галушок із куркою та грибами.
- Цей суп — справжня смакота, — каже Елла Іванова.
Грибний суп
- 400 г печериць (розділити на дві частини)
- Сіль
- Перець
- Олія
- Вершкове масло
- 1 цибулина
- 1 морквина
- 3 картоплі
- Лавровий лист
На соняшниковій олії обсмажити подрібнену цибулю і часник, додати дрібно нарізані гриби і кубики картоплі. Потім зажарку перекласти в каструлю і додати води. Варити хвилин 20−25, щоб картопля розварилася. Усе посолити, додати перець і лавровий лист. Другу частину грибів крупно порізати і підсмажити з морквою та цибулею. Усе це додати в суп і варити ще хвилин 10 до готовності. Ще трохи потомити на маленькому вогні.
Подавати з домашніми сухариками та зеленню. Також можна приправити часником.
І смачного!
Нагадаємо ще один рецепт грибного супу.
Фото з альбому Елли Іванової151