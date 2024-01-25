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Дуже смачний грибний суп: рідні попросять добавку

22:30 28 січня 2024
грибний суп

У світі існує так багато смаколиків, що все не перелічити. Одна з таких страв — грибний суп. Його сьогодні можна спробувати практично в кожному ресторані. А вдома можна готувати так часто, як хочете. Цей суп — досить бюджетна страва. А це для багатьох людей сьогодні важливо.

Рецептом грибного супу поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Нагадаємо рецепт картопляних галушок із куркою та грибами.

- Цей суп — справжня смакота, — каже Елла Іванова.

Грибний суп

  • 400 г печериць (розділити на дві частини)
  • Сіль
  • Перець
  • Олія
  • Вершкове масло
  • 1 цибулина
  • 1 морквина
  • 3 картоплі
  • Лавровий лист

На соняшниковій олії обсмажити подрібнену цибулю і часник, додати дрібно нарізані гриби і кубики картоплі. Потім зажарку перекласти в каструлю і додати води. Варити хвилин 20−25, щоб картопля розварилася. Усе посолити, додати перець і лавровий лист. Другу частину грибів крупно порізати і підсмажити з морквою та цибулею. Усе це додати в суп і варити ще хвилин 10 до готовності. Ще трохи потомити на маленькому вогні.

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Подавати з домашніми сухариками та зеленню. Також можна приправити часником.

І смачного!

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Нагадаємо ще один рецепт грибного супу.

Фото з альбому Елли Іванової

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