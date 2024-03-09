Легкий фруктовий салат: яскравий та смачний

Чи знаєте ви, скільки коштує фруктовий салат із екзотичних фруктів у ресторані? Якщо ні, зробіть це за першої зручної нагоди. Напевно, після цього ви захочете приготувати подібний салат у домашніх умовах. За смаком він мало відрізнятиметься від ресторанного, а ось за ціною — суттєво. Подавайте фруктовий салат у вишуканому фужері чи симпатичній піалі.

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Рецептом ласощів поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Готуємо смачний фруктовий салат, — каже Елла Іванова. — Цей десерт не вимагає, щоб ви стояли біля плити. І готується він дуже швидко. А який гарний виходить. Адже тут є і зелений колір, і жовтий, і помаранчевий! Мед використовуйте рідкий. М'яту використовуємо не тільки для декору, вона додасть аромату і зробить смак вишуканим. Банани збризкуємо соком лимона, щоб вони не втратили колір.

Яскравий фруктовий десерт 2 банани

2 ківі

2 мандарини (або апельсин)

Фізаліс та полуниця (за бажання)

Мед

Сік лимона та апельсина

М'ята

Фрукти нарізати, змішати, полити соком, додати мед та м'яту. І смачного!

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Нагадаємо, салати багаті на клітковину, яка необхідна для нормального функціонування організму. Раніше дієтологи назвали продукти з високим вмістом клітковини, які обов'язково мають бути у вашому меню.

Візьміть також на замітку рецепт юшки з білих грибів — смачної страви, гідного мішленівського ресторану.

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Фото з альбому Елли Іванової

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