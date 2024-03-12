«Людей підкинуло у повітря»: близько 50 людей постраждали внаслідок інциденту з «Боїнгом» над Новою Зеландією

Після того, як по всьому світу припинено польоти на літаках Boeing 737 MAX 9, стався інцидент із ще однією моделлю цього авіавиробника. Щонайменше 50 людей постраждали внаслідок інциденту з літаком Boeing 787 Dreamliner чилійської авіакомпанії LATAM, коли лайнер різко втратив висоту під час польоту над Тасмановим морем. 12 осіб, у тому числі троє членів екіпажу, були госпіталізовані, повідомляє ВВС.

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Літак, що виконував рейс LA800 з австралійського Сіднея до новозеландського Окленду, «провалився» на 100 метрів внаслідок якоїсь технічної проблеми, якої саме не повідомляється.

«Людей підкинуло в повітря, тому що вони не були пристебнуті ременями безпеки», — розповів один із пасажирів новозеландському радіо.

«Дехто серйозно постраждав. Люди були по-справжньому налякані», — підтвердив інший пасажир.

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В авіакомпанії повідомили, що літак приземлився в аеропорту Окленда за розкладом, і додали, що жалкують про те, що сталося. Після посадки до літака прибуло понад 10 карет швидкої допомоги, які надали допомогу постраждалим.

«Наші екіпажі оглянули та надали допомогу приблизно 50 пасажирам, причому один був у тяжкому стані, а решта — у стані середньої тяжкості, а також із дрібними травмами. 12 людей було відправлено до лікарні», — сказав представник «швидкої» Джерард Кемпбелл.

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Комісія з розслідування пригод на транспорті Нової Зеландії заявила, що збирає додаткову інформацію, щоб ухвалити рішення про те, чи варто розпочинати розслідування.

Авіакомпанії радять пасажирам залишатися пристебнутими ременями безпеки протягом польоту на випадок позаштатних ситуацій.

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Як писали «ФАКТИ», нещодавно драматичні події сталися на злітно-посадковій смузі аеропорту Ханеда в Токіо. Пасажирський літак зіткнувся із літаком японської берегової охорони.

На борту літака, яким делегація збірної Гамбії летіла на Кубок африканських націй, ледве не сталася трагедія. Декілька футболістів знепритомніли через брак кисню в салоні.

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