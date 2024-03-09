Тирамісу, який можна їсти навіть на дієті: вам точно сподобається

Десерт, який асоціюється з ароматом та смаком кави — це, звичайно, тирамісу. Ніжний, кавово-вершковий присмак, в який ви закохаєтеся з першої ложки. Варто приготувати смачний десерт, який задовольнить всіх, навіть тих, хто на стадії схуднення, ділиться дієтологиня Катерина Черкаська.

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Інгредієнти: Яйце куряче — 1 шт.

банан — 100 г

какао — 10 г

вівсяні пластівці — 30 г

молоко — 30 г

розпушувач — ¼ ч. л.

сир кисломолочний — 120 г

йогурт густий — 40 г

розчинна кава (напій) — 50 г

мед — 1 ч. л.

кориця та ванілін — на смак

Готуємо основу:

Змішуємо банан, яйце, вівсянку, розпушувач, молоко, какао, ретельно перебиваємо все блендером. Отриману суміш виливаємо в форму і випікаємо 20 хв при 180 градусах або в мікрохвильовці 5 хвилин при максимальній потужності. Готову основу нарізаємо невеличкими шматочками.

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Готуємо крем:

Змішуємо сир з йогуртом, додаємо ванілін, мед і дві чайні ложки кави. Ретельно всі інгредієнти перебиваємо блендером.

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Формуємо тирамісу:

У форму викладаємо трішки крему, основу обмокаємо в каві, викладаємо на крем, зверху змащуємо кремом і так по черзі.

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Останній шар — крем. І посипаємо какао. Відправляємо тирамісу в холодильник на ніч.

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