Вчені хочуть змінити аромат листя чаю: як це вплине на його смак

Людина, яка не випила чаю, перебуває в розладі із Всесвітом, свідчить японське прислів'я. Чай бадьорить, заспокоює, гармонізує, а жінкам ще й допомагає зберегти красу та спокій. Чай досі залишається одним із найпопулярніших напоїв у світі. Це правда, що кави людство виробляє майже вдвічі більше, але для приготування однієї чашки чаю потрібно лише близько 2 грамів сушеного листя. Одна чашка кави — це цілих 10 грамів обсмажених зерен. В результаті, як писав британський географ Девід Грігг, «на кожну чашку кави у світі випивають три чашки чаю». Звичайно, не весь чай однаково хороший. Проте нещодавнє дослідження показує, як можна покращити його смак. Все, що для цього потрібно, — це добре вивчити, які мікроорганізми працюють разом з чайними рослинами, пише Zielona interia.

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Дослідники виявили, що мікроорганізми впливають на те, наскільки добре чайні рослини засвоюють поживні речовини. Модифікуючи співтовариство мікроорганізмів, що знаходяться на коренях чайних рослин, можна зробити улюблений напій ще смачнішим.

Так само, як бактерії, що живуть у нашому кишечнику, можуть впливати на наше здоров'я, мікроби, що живуть у корінні рослин і навколо нього, впливають на те, як рослинність поглинає поживні речовини з ґрунту. Однак мало що було відомо про їхній вплив на смак і вміст поживних речовин у чаї.

Щоб дізнатися більше, Чженбяо Ян з Каліфорнійського університету в Ріверсайді та його колеги зібрали та проаналізували рослини чаю (Camellia sinensis), вирощені в провінції Фуцзянь, Китай. Вони виявили, що присутність певних ґрунтових мікроорганізмів була пов'язана з вищим рівнем поглинання азоту кущами, що збільшувало вироблення хімічної речовини теаніну в коренях рослини, а отже, і його рівень у листі, особливо у випадку сорту під назвою Rougui. Теанін надає настою насиченого аромату, а його кількість вважається ключовим показником якості чаю. Він також має антиоксидантні та протизапальні властивості і може протидіяти стимулюючій дії кофеїну.

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На наступному етапі дослідження вчені виділили з ґрунту 21 мікроорганізм, які є найбільш корисними для продукування теаніну. Потім вони створили в лабораторії спеціальну мікробну популяцію зі складом, надзвичайно схожим на той, що зустрічається в природних умовах у Фуцзяні.

«Згодовування» цієї суміші іншим сортам рослин підвищило рівень теаніну в листі рослин, навіть тих, що вирощувалися на бідних на азот ґрунтах.

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«Що не тільки має більшу користь для здоров'я, але й покращує солодко-пряний смак чаю», — каже Ян.

Команда сподівається, що в майбутньому спеціально сконструйовані мікробні спільноти будуть використовуватися для поліпшення якості чаю та підвищення поживної цінності інших культур, наприклад, рису.

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«Підвищення ефективності засвоєння азоту може також зменшити нашу залежність від добрив, що може мати величезні наслідки для майбутнього сільського господарства», — каже Ян.

Раніше повідомлялося, чому справжні цінителі чаю додають у напій сіль.

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