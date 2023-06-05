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Країна: Англія
Мануфактура: Wedgwood
Період створення: початок ХХ століття Із експозиції «Shvets Museum»
Сьогодні вам належить вивчити порядок проведення чайної церемонії, — сказав вчитель і дав своїм учням сувій, у якому були описані тонкощі чайної церемонії.
Учні поринули в читання, а вчитель пішов у парк і просидів там цілий день, молячись і розмірковуючи про життя. Учні встигли обговорити та вивчити практично все, що було записано на сувої. Нарешті вчитель повернувся і запитав їх про те, що їм вдалося взнати.
- Ось що ми дізналися про чай, напій богів. «Білий журавель миє голову» — це означає, прогрій чайник окропом! — з гордістю сказав перший учень.
- «Бодхісаттва входить до палацу» — це означає, поклади чай у чайник, — додав другий. — «Струмінь гріє чайник» — це означає, киплячою водою залий чайник, — підхопив третій.
Так учні один за одним переказали вчителеві всі подробиці чайної церемонії. Лише останній учень нічого не сказав. Він просто взяв чайник, заварив у ньому чай за всіма правилами чайної церемонії, а потім напоїв вчителя смачним напоєм.
- Твоя розповідь мені здалася найкращою, — похвалив його вчитель. — Ти порадував мене і прекрасним чаєм, і тим, що збагнув важливе правило: «Говори не про те, що прочитав, а про те, що зрозумів».
- Вчитель, але цей учень взагалі нічого не сказав, — зауважив хтось.
- Так, це так, — погодився учитель. — Просто іноді справи говорять куди гучніше за будь-які слова…
Усім сьогоднішнім іменинникам дозвольте побажати добра та щастя. А вам, друзі мої, гарного дня. Як завжди, щиро ваш.
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