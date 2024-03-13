Європейський союз просувається вперед різними напрямками, щоб підтримати Україну. Але спроби ЄС поки що не увінчалися успіхом в умовах дефіциту боєприпасів, що істотно ускладнило ситуацію на фронтах в Україні. Очікується, що Європейська комісія представить переговорну базу для просування процесу вступу Києва до ЄС, а найближчими днями буде відправлено платіж у розмірі 4,5 мільярда євро для підтримки українського бюджету.

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Крім того, як повідомляє Bloomberg, виконавча влада ЄС планує запропонувати спрямувати на військові потреби України доходи, отримані від податку на прибуток, отриманий від заморожених активів російського центробанку. Цей варіант обговорюють міністри фінансів країн ЄС.

Додамо, що виконавчий віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс під час візиту в Україну 8 березня анонсував представлення проєкту переговорної рамки щодо вступу України до ЄС. Але дату не уточнив.

Раніше повідомлялося, що США готують перший за кілька місяців пакет допомоги Україні.

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