Жеребкування Ліги конференцій: стали відомі пари команд ¼ та ½ фіналу

У п'ятницю, 15 березня, у Будинку європейського футболу в швейцарському Ньоні слідом за жеребкуванням Ліги чемпіонів та Ліги Європи визначилися пари команд ¼ та ½ фіналу Ліги конференцій, яку минулого сезону виграв англійський «Вест Хем».

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Боротьбу в турнірі продовжують по два клуби з Бельгії і Греції, а також по одному представнику Англії, Чехії, Франції та Італії.

Пари команд ¼ фіналу, сформували:

«Вікторія» (Чехія) — «Фіорентина» (Італія)

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«Астон Вілла» (Англія) — «Лілль» (Франція)

«Брюгге» (Бельгія) — ПАОК (Греція)

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«Олімпіакос» (Греція) — «Фенербахче» (Туреччина)

Чвертьфінальні поєдинки заплановані на 11 та 18 квітня.

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У півфіналах битимуться сильніші у протистояннях «Астон Вілла» / «Лілль» — «Олімпіакос» / «Фенербахче» та «Вікторія» / «Фіорентина» — «Брюгге» / ПАОК.

До речі, фінал Ліги конференцій цього сезону прийме 29 травня «АЕК Арена» у столиці Греції Афінах.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Арсенал» з Олександром Зінченком лише в серії пенальті пройшов у Лізі чемпіонів «Порту».

Фото uefa.com

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