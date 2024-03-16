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Україна

Справа про розкрадання у Міноборони: суд відпустив Лієва на волю

9:14 16 березня 2024
Олександр Лієв

Вищий антикорупційний суд відпустив з-під варти ексчиновника Міноборони Олександра Лієва, який є підозрюваним у справі про заволодіння майже півтора мільярда гривень на закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Раніше він був взятий під варту до 8 квітня з можливістю вийти під заставу.

Як повідомляє «Суспільне», адвокат Назар Кульчицький зазначив, що Лієва відпустили його під особисте зобов'язання. Під час розгляду справи прокурор з невідомих причин не був присутній на засіданні.

Нагадаємо, що СБУ за сприяння Міноборони викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Підозри були оголошені п'ятьом фігурантам, які, за даними слідства, уклали з Міністерством оборони контракт на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Незважаючи на те, що кошти були переведені постачальнику, Міноборони пострілів так і не дочекалося.

Ексочільника департаменту Міноборони Олександра Лієва затримали під час спроби виїхати за кордон. Він висловив бажання пройти перевірку на поліграфі, але одна із семи відповідей на запитання була розцінена як неправдива. Йдеться про запитання чи отримував експосадовець вказівку на укладання контракту з «Львівським Арсеналом» від керівників Міністерства оборони.

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