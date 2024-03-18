Пишні оладки на кефірі: ідеально для ранкових чаювань

Оладки за цим рецептом потрібно смажити на невеликому вогні з двох сторін. Перевернувши, можна накрити кришкою на хвилину. Так будуть ще пишніші. Подавати з сметаною, варенням, згущеним молоком, ділиться кулінарка Міра Владіміра, яка раніше давала рецепт картопляних зраз з м’ясом.

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Інгредієнти: 1 скл. теплого кефіру (250 мл)

1 яйце (кімнатної температури)

250 г борошна

2−3 ст.л. цукру

0,5 ч.л. солі

1 ч.л. соди

1 ст.л. олії

олія для смаження

Приготування:

Яйце і цукор збити вінчиком. Влити кефір, перемішати. Борошно просіяти, змішати з содою і сіллю і поступово додати до рідкої частини. Вимішати ложкою достатньо густе тісто (густіше, ніж сметана). Оладки смажити в олії, як пиріжки — по 1ст.л. тіста опускати в розігріту олію.

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Нагадаємо рецепт шоколадних оладок з апельсиновим соусом.

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