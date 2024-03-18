Пишні оладки на кефірі: ідеально для ранкових чаювань
Оладки за цим рецептом потрібно смажити на невеликому вогні з двох сторін. Перевернувши, можна накрити кришкою на хвилину. Так будуть ще пишніші. Подавати з сметаною, варенням, згущеним молоком, ділиться кулінарка Міра Владіміра, яка раніше давала рецепт картопляних зраз з м’ясом.
Інгредієнти:
- 1 скл. теплого кефіру (250 мл)
- 1 яйце (кімнатної температури)
- 250 г борошна
- 2−3 ст.л. цукру
- 0,5 ч.л. солі
- 1 ч.л. соди
- 1 ст.л. олії
- олія для смаження
Приготування:
Яйце і цукор збити вінчиком. Влити кефір, перемішати. Борошно просіяти, змішати з содою і сіллю і поступово додати до рідкої частини. Вимішати ложкою достатньо густе тісто (густіше, ніж сметана). Оладки смажити в олії, як пиріжки — по 1ст.л. тіста опускати в розігріту олію.
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