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Картопляні зрази з м’ясом: смачно так, що не відірватись

20:18 12 березня 2024
Картопляні зрази з м&#39;ясом

Зрази бувають найрізноманітнішими. Один із варіантів — з картопляного пюре з начинкою. Найніжніші картопляні котлети з рум'яною скоринкою й ароматною начинкою точно вам сподобаються, ділиться кулінарка Міра Владіміра.

Інгредієнти:

  • 1 кг звареної потовченої картоплі
  • 1−2 яйця
  • 2−3 ст. л. борошна
  • сіль, перець

Начинка:

  • 300−400 г м'ясного фаршу, підсмаженого з цибулею
  • сіль, перець, спеції — за смаком
  • панірувальні сухарі
  • олія для смаження

Приготування:

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Змішати картоплю, яйця, борошно і спеції. Брати потрібну кількість картопляного тіста і мокрою рукою формувати зразу, поклавши на середину начинку.

Обкачати в панірувальних сухарях і обсмажити з двох сторін до скоринки.

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Подавати зі сметаною, кефіром, салатом тощо.

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