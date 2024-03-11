Картопляні зрази з м’ясом: смачно так, що не відірватись

Зрази бувають найрізноманітнішими. Один із варіантів — з картопляного пюре з начинкою. Найніжніші картопляні котлети з рум'яною скоринкою й ароматною начинкою точно вам сподобаються, ділиться кулінарка Міра Владіміра.

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Інгредієнти:

1 кг звареної потовченої картоплі

1−2 яйця

2−3 ст. л. борошна

сіль, перець

Начинка:

300−400 г м'ясного фаршу, підсмаженого з цибулею

сіль, перець, спеції — за смаком

панірувальні сухарі

олія для смаження

Приготування:

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Змішати картоплю, яйця, борошно і спеції. Брати потрібну кількість картопляного тіста і мокрою рукою формувати зразу, поклавши на середину начинку.

Обкачати в панірувальних сухарях і обсмажити з двох сторін до скоринки.

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Подавати зі сметаною, кефіром, салатом тощо.

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