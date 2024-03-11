Картопляні зрази з м’ясом: смачно так, що не відірватись
Зрази бувають найрізноманітнішими. Один із варіантів — з картопляного пюре з начинкою. Найніжніші картопляні котлети з рум'яною скоринкою й ароматною начинкою точно вам сподобаються, ділиться кулінарка Міра Владіміра.
Інгредієнти:
- 1 кг звареної потовченої картоплі
- 1−2 яйця
- 2−3 ст. л. борошна
- сіль, перець
Начинка:
- 300−400 г м'ясного фаршу, підсмаженого з цибулею
- сіль, перець, спеції — за смаком
- панірувальні сухарі
- олія для смаження
Приготування:
Змішати картоплю, яйця, борошно і спеції. Брати потрібну кількість картопляного тіста і мокрою рукою формувати зразу, поклавши на середину начинку.
Обкачати в панірувальних сухарях і обсмажити з двох сторін до скоринки.
Подавати зі сметаною, кефіром, салатом тощо.
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