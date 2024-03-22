Картопляні палички: якщо у вас залишилося вчорашнє пюре

Картопляні палички — це їжа, яка подобається і дорослим, і дітям. І приготувати їх удома простіше простого, якщо залишилося хоч трохи пюре. До речі, з пюре можна приготувати чимало страв, тому не варто поспішати його викидати. Це і пиріжки з картопляного тіста, і запіканки, і зрази з усілякою начинкою… Важливо проявити творчий підхід і не боятися експериментувати на кухні.

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Рецептом картопляних паличок поділилася кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова.

— Якщо в мене залишилося вчорашнє пюре, я готую картопляні палички, — каже Елла Іванова. — Це дуже смачно. Такі ви не купите у магазині. А порадувати рідних та близьким чимось смачним — завжди гарна ідея.

Картопляні палички 300 г картопляного пюре

130 г твердого натертого сиру

1 яйце

Чорний перець

1 столова ложка крохмалю

Крохмаль для паніровки

Олія рослинна для обсмажування

Картопляне пюре, натертий сир, яйце, крохмаль змішати, додати чорний перець. Замісити тісто, розкачати, відправити в морозилку на хвилин двадцять. Нарізаємо, потім паніруємо в крохмалі й обсмажуємо.

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І смачного!

З картопляного пюре також можна приготувати зрази з м'ясом або використовувати його як начинку для смажених пиріжків.

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Фото з альбому Елли Іванової

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