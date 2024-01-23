Картопляні млинці: використовуємо пюре, що залишилося

Якщо у вас залишилося картопляне пюре, це не привід його викидати. Можна приготувати млинці або оладки. Це легко і просто. І що важливо, бюджетно. До речі, для приготування страв можна використовувати і гречану кашу, що залишилася, або рис. Важливо — проявити креативний підхід.

ВІДЕО ДНЯ

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. За бажання млинці можна доповнити беконом або овочами.

- Якщо у вас залишилося трохи картопляного пюре, пропоную приготувати картопляні млинці, — каже Елла Іванова. — Вони вийдуть дуже ніжні та смачні.

Картопляні млинці 150 г картопляного пюре

30 г сиру

1 яйце

Зелень

Перець

180−200 г молока

70−80 г борошна

15 г олії

Усі інгредієнти подрібнити, змішати і потроху додати тепле молоко. За бажання можна додати подрібнений кріп або салатне листя. Смажимо млинці з двох боків. Щоб легше було перевертати, робимо їх невеликими.

РЕКЛАМА

Рум'яні млинці готові. Подавати їх можна зі сметаною або йогуртом.

Смачного!

РЕКЛАМА

Нагадаємо рецепт млинців із потрійною начинкою.

Фото з альбому Елли Іванової

РЕКЛАМА

61

Читайте нас у Facebook та Instagram