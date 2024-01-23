Картопляні млинці: використовуємо пюре, що залишилося
Якщо у вас залишилося картопляне пюре, це не привід його викидати. Можна приготувати млинці або оладки. Це легко і просто. І що важливо, бюджетно. До речі, для приготування страв можна використовувати і гречану кашу, що залишилася, або рис. Важливо — проявити креативний підхід.
Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. За бажання млинці можна доповнити беконом або овочами.
- Якщо у вас залишилося трохи картопляного пюре, пропоную приготувати картопляні млинці, — каже Елла Іванова. — Вони вийдуть дуже ніжні та смачні.
Картопляні млинці
- 150 г картопляного пюре
- 30 г сиру
- 1 яйце
- Зелень
- Перець
- 180−200 г молока
- 70−80 г борошна
- 15 г олії
Усі інгредієнти подрібнити, змішати і потроху додати тепле молоко. За бажання можна додати подрібнений кріп або салатне листя. Смажимо млинці з двох боків. Щоб легше було перевертати, робимо їх невеликими.
Рум'яні млинці готові. Подавати їх можна зі сметаною або йогуртом.
Смачного!
Нагадаємо рецепт млинців із потрійною начинкою.
Фото з альбому Елли Іванової61