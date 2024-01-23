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Картопляні млинці: використовуємо пюре, що залишилося

22:31 24 січня 2024
Картопляні млинці

Якщо у вас залишилося картопляне пюре, це не привід його викидати. Можна приготувати млинці або оладки. Це легко і просто. І що важливо, бюджетно. До речі, для приготування страв можна використовувати і гречану кашу, що залишилася, або рис. Важливо — проявити креативний підхід.

Рецептом ласощів поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. За бажання млинці можна доповнити беконом або овочами.

- Якщо у вас залишилося трохи картопляного пюре, пропоную приготувати картопляні млинці, — каже Елла Іванова. — Вони вийдуть дуже ніжні та смачні.

Картопляні млинці

  • 150 г картопляного пюре
  • 30 г сиру
  • 1 яйце
  • Зелень
  • Перець
  • 180−200 г молока
  • 70−80 г борошна
  • 15 г олії

Усі інгредієнти подрібнити, змішати і потроху додати тепле молоко. За бажання можна додати подрібнений кріп або салатне листя. Смажимо млинці з двох боків. Щоб легше було перевертати, робимо їх невеликими.

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Рум'яні млинці готові. Подавати їх можна зі сметаною або йогуртом.

Смачного!

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Нагадаємо рецепт млинців із потрійною начинкою.

Фото з альбому Елли Іванової

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