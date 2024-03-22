«Це дуже смачно»: курячі крильця у пиві від фудблогера Валерія Пономаря

Рестораторка та екссуддя кулінарного шоу «МастерШеф Україна» Тетяна Литвинова раніше поділилася рецептом страви з індички, яка готується на пиві. А фудблогер Валерій Пономар запропонував фоловерам приготувати на пиві курячі крильця.

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Рецепт він виклав на своїй сторінці у соцмережах, розповівши, як готувати цю страву.

Інгредієнти: Крильця — 1 кг;

Сіль та перець — за смаком;

Імбир — 1 ч.л.;

Часник — 4 зубчики;

Гострий перець — ½ шт.;

Розмарин — 1 гілочка;

Мед — 1 ст.л.;

Пиво світле — 300 мл. Приготування: РЕКЛАМА Крильця обсмажуємо на олії до скоринки з обох боків і виймаємо зі сковорідки.

У цю ж сковороду засипаємо імбир, часник, гострий перець і обсмажуємо протягом 30 с, повертаємо крила, додаємо мед і пиво.

Робимо мінімальний вогонь, накриваємо кришкою та готуємо 15 хвилин.

Через 15 знімаємо кришку, робимо максимальний вогонь і готуємо до тих пір, поки не випарується вся рідина — крильця повинні карамелізуватися до апетитного кольору.

Готову страву посипаємо зеленою цибулею та кунжутом.

Також у світлому пиві з часником та спеціями можна приготувати свинячу грудинку.

Фото — скраншот

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