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«Це дуже смачно»: курячі крильця у пиві від фудблогера Валерія Пономаря

13:42 22 березня 2024
Курячі кришки

Рестораторка та екссуддя кулінарного шоу «МастерШеф Україна» Тетяна Литвинова раніше поділилася рецептом страви з індички, яка готується на пиві. А фудблогер Валерій Пономар запропонував фоловерам приготувати на пиві курячі крильця.

Рецепт він виклав на своїй сторінці у соцмережах, розповівши, як готувати цю страву.

Інгредієнти:

  • Крильця — 1 кг;
  • Сіль та перець — за смаком;
  • Імбир — 1 ч.л.;
  • Часник — 4 зубчики;
  • Гострий перець — ½ шт.;
  • Розмарин — 1 гілочка;
  • Мед — 1 ст.л.;
  • Пиво світле — 300 мл.

Приготування:

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  • Крильця обсмажуємо на олії до скоринки з обох боків і виймаємо зі сковорідки.
  • У цю ж сковороду засипаємо імбир, часник, гострий перець і обсмажуємо протягом 30 с, повертаємо крила, додаємо мед і пиво.
  • Робимо мінімальний вогонь, накриваємо кришкою та готуємо 15 хвилин.
  • Через 15 знімаємо кришку, робимо максимальний вогонь і готуємо до тих пір, поки не випарується вся рідина — крильця повинні карамелізуватися до апетитного кольору.
  • Готову страву посипаємо зеленою цибулею та кунжутом.

Також у світлому пиві з часником та спеціями можна приготувати свинячу грудинку.

Фото — скраншот

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