При пранні плями від шоколаду, як і жирні плями, видаляються погано — необхідно вдаватися до певних дій, аби їх позбутися.

Так, аби видалити шоколад з тканини, існують три прості способи, стверджує odinfakt.com.

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По-перше, за допомогою гарячої води. Для цього у воді 60−70°C потрібно замочити забруднений предмет та потримати в ній 10−15 хвилин. Далі натерти пляму господарським милом, обережно потерти її руками та прополоскати річ у чистій прохолодній воді.

По-друге, за допомогою рідиною для миття посуду. Кілька крапель рідини наносять на пляму, та труть її руками. Залишають річ на 10−15 хвилин, а потім полощуть у чистій прохолодній воді.

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По-третє, за допомогою соди. Для цього соду змішують з водою до утворення пасти та наносять її на пляму та залишають на 30−60 хвилин. Після цього пляму обережно труть руками та полощать річ у чистій прохолодній воді.

Перед тим, як використати один із цих методів, варто перевірити стійкість фарби на непомітній ділянці. Не рекомендується використовувати агресивні хімічні речовини, такі як відбілювачі. Пляму не потрібно сильно терти — інакше можна пошкодити тканину. Якщо з першого разу не вдалося впроратися із забрудненням, повторіть процедуру. А після того, як пляму виведено, потрібно випрати річ у пральній машині.

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Якщо ви залили речі кавою, то позбавитися забруднення допоможут оцтовий розчин чи нашатирний спирт або ж лимонна кислота.

Фото Pixabay

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