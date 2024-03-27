Ресторан «на краю космосу»: скільки коштує найдорожча у світі вечеря

SpaceVIP оголосили, що працюють з мішленівським шеф-кухарем Расмусом Мунком над створенням позаземної вечері. Але оскільки кількість місць обмежена, участь у ній буде коштувати вам дорого. Неймовірна трапеза, якщо вона відбудеться, буде проходити на висоті понад 30 кілометрів — в атмосфері, пише mirror.co.uk.

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У SpaceVIP кажуть, що приймуть шістьох відвідувачів на повітряній кулі на краю космосу, де нещодавно побувала перша українка-космотурист. Ціна задоволення — 495 тис. доларів на людину. Нью-йоркська фірма запросила для цієї подорожі шеф-кухаря Расмуса Мунка з копенгагенського ресторану Alchemist, володаря мішленівської зірки.

Шестигодинна подорож, яка стартує у 2025 році з Флориди, відбудеться на борту космічного корабля «Нептун» компанії Space Perspective, першого у світі космічного корабля з нульовим рівнем викидів вуглецю. Корабель буде використовувати так званий гігантський SpaceBalloon.

Гості зможуть насолодитися панорамним краєвидом через найбільші ілюмінатори й навіть матимуть змогу відвідати справжню вбиральню, яку компанія називає «Космічним спа». Французький будинок моди Ogier одягне кожного подорожанина в індивідуальний одяг, створений з використанням найсучасніших технологій, що розроблені спеціально для цієї місії. Капсула розрахована на шість осіб.

Всі кошти, отримані від подорожі, будуть спрямовані до фонду Space Prize Foundation, який займається просуванням гендерної рівності в науці та технологіях. SpaceVIP кажуть: «Фантазійні творіння шеф-кухаря Расмуса будуть доповнювати кожен крок подорожі, вони натхненні роллю освоєння космосу в історії людства та суспільства».

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Alchemist має дві зірки Мішлен з 2020 року та увійшов до п'ятірки найкращих ресторанів світу у 2023 році. Серед незвичних страв, які пропонує заклад, — сніжок зі смаком стиглого помідора та силіконова ложка у формі язика, яка при облизуванні смакує аґрусом та гарбузовим насінням.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, хто побував на орбіті завдяки компанії британського мільярдера Річарда Бренсона.

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