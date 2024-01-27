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Світ

Побувала в космосі за 400 тисяч доларів: перша українка-космотурист здійснила подорож на суборбіту Землі

15:05 27 січня 2024
Ліна Бороздіна

У пʼятницю, 26 січня, компанія Річарда Бренсона Virgin Galactic здійснила вже шостий комерційний космічний політ.

Разом з трьома іншими туристами у суборбітальний космос злітала українка Ліна Бороздіна — вона придбала свій квиток ще у 2005 році. Ціна квитка на подорож до космосу була зовсім не дешевою — $ 400 тисяч.

Про першу українську космотуристку відомо, що Ліна Бороздіна народилася в Одесі, а до Сполучених Штатів переїхала з розпадом Радянського Союзу, й у 2000-х роках отримала американське громадянство.

«Ласкаво просимо на Землю, #Galactic06! Наші пілоти, екіпаж і космічний корабель безпечно приземлилися на космодромі „Америка“, штат Нью-Мексико», — повідомила Virgin Galactic у дописі на X невдовзі після приземлення.

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Місія Galactic 06 стартувала з космодрому «Америка» на південному заході Нью-Мексико. Літак-носій Virgin Galactic VMS Eve піднявся близько полудня за часом східного узбережжя (19:00 за Києвом) з шестимісним космопланом VSS Unity.

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Eve «скинула» Unity на висоті приблизно 13 700 метрів, після чого космоплан відправився у суборбітальний простір.

Пасажири Galactic 06 пережили кілька хвилин невагомості та змогли побачити Землю на тлі темряви космосу, перш ніж приземлитися приблизно через 90 хвилин після старту. Virgin Galactic не транслювала місію в прямому ефірі.

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Galactic 06 була першою місією Virgin цього року та одним з останніх польотів Unity. Компанія заявила, що незабаром виведе з експлуатації космічний літак, який на сьогодні здійснював усі космічні польоти Virgin, щоб зосередитися на своєму майбутньому транспортному засобі Delta. Перший рейс заплановано на 2025 рік.

Нагадаємо, що з початком російської агресії Річард Бренсон рішуче підтримав Україну і навіть побував у Гостомелі під Києвом.

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