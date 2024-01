Побувала в космосі за 400 тисяч доларів: перша українка-космотурист здійснила подорож на суборбіту Землі

#Galactic06 spaceflight stats? Right here!



Take-off Time

10:00 am MT



Altitude at Release

44,493 ft



Apogee

55.2 Miles



Top Speed

2.98 Mach



Landing Time

10:56 AM MT



