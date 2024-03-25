ЗМІ назвали важливі деталі у відеозверненні Кейт Міддлтон

Останніми тижнями з'явилися спекуляції щодо тривалої відсутності принцеси Уельської у публічному житті після січневої операції. Цьому сприяло зізнання Кейт в тому, що вона відредагувала фотографію з дітьми — принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою і принцом Луї — до Дня матері. Але поки світ вигадував якісь дикі теорії її зникнення, жінка привчала себе до думки, що у неї рак. У своєму відеозверненні Кейт сказала, що це були важкі кілька місяців. ЗМІ звернули увагу на маленькі, але дуже важливі деталі, які багато хто міг пропустити, пише Mylondon.

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Відеозвернення було знято на лавці в саду, а на задньому плані — цвітіння вишні та нарцисів — сезонних квітів, які з'являються тільки в цю пору року. Цілком можливо, що зйомка відео в таких умовах була способом запобігти потенційним теоріям змови щодо часу запису. Одним з ключових моментів навколо сумнозвісного фото з Дня матері було те, що принцеса Уельська була без обручки та каблучки для заручин, остання з яких є культовою і дуже помітною завдяки великому сапфіру. Після фурору навколо фотографії Кейт заявила, що сама відредагувала її. Відсутність обручки можна пояснити, якщо стару фотографію використали, щоб приховати сліди лікування ев її руці.

Однак у відеозверненні 22 березня її обручка була на передньому плані, чітко виднілася на лівій руці, яка часто лежала поверх правої руки. Знову ж таки, це може бути зроблено для того, щоб приглушити конспірологічні теорії про її стосунки з принцом Вільямом після спекуляцій з приводу фотографії на День матері.

Кейт сказала, що хоча рак був присутній до того, як їй зробили абдомінальну операцію, не підтверджено, що у неї все ще є онкологічне захворювання. Хімієтерапія, яку вона проходить зараз, була описана як «профілактична».

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Досі незрозуміло, що саме спричинила операція на черевній порожнині. Якщо рак був виявлений заздалегідь, хірурги іноді проводять часткову гастректомію, під час якої видаляють частину шлунка, щоб ефективно вирізати ракову частину. Однак Кейт сказала, що тести після операції підтвердили, що рак був присутній і раніше, тому невідомо, чи була видалена якась частина шлунку, оскільки на тому етапі ще не була підтверджена онкологія. Однак вона описала процедуру як «серйозну» операцію на животі.

Раніше повідомлялося, що Олена Зеленська звернулася до принцеси Уельської зі словами підтримки.

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А відома американська актриса Блейк Лавлі вибачилася перед Кейт за те, що також поглузувала з фото, яке викликало стільки галасу.

Додамо, що через діагноз Кейт Міддлтон у США різко змінили підхід до висвітлення новин про принцесу.

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