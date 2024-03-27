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Пісні завиванці з маком: приготуйте смакоту за рецептом, перевіреним роками

20:17 28 березня 2024
рулет із маком

Цей рецепт універсальний, актуальний, випробуваний часом, тож такі завиванці точно варто приготувати. Тим паче зараз, під час Великого посту, говорить кулінарка Магдалина Шершун.

Складники:

вода — 0,5 л

дріжджі — 50 г

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цукор — 100 г

олія рафінована — 100 г

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сіль — 1 чайна ложка

борошно — 1 кг (±)

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макова начинка

мелений сухий мак — 200 г

цукор — 100 г

вода — 100 мл

Приготування

У каструлю влити воду, додати сіль, цукор, олію — закип'ятити, остудити до теплого стану, додати дріжджі. Об'єднати з просіяним борошном, замісити м'яке еластичне тісто, накрити харчовою плівкою. Поставити в тепле місце на 1,5 години.

Під час першого підйому тіста злегка обім’яти його, дати ще раз підійти, аж потім формувати наші завиванці.

Готуємо макову начинку: у каструлю з товстим дном влити воду, додати цукор, мак, варити при слабому вогні, постійно помішуючи, до випаровування води, остудити.

Тісто розділити на 3 частини, розкачати в круг, змастити рулети маковою начинкою, сформувати завиванці. Дати їм ще підійти 30 хвилин, змастити олією.

Випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин, до зарум'янення.

Раніше відомий український кулінар Володимир Ярославський порадив приготувати в піст борщ із «вушками» на буряковому квасі.

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