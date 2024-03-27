Пісні завиванці з маком: приготуйте смакоту за рецептом, перевіреним роками
Цей рецепт універсальний, актуальний, випробуваний часом, тож такі завиванці точно варто приготувати. Тим паче зараз, під час Великого посту, говорить кулінарка Магдалина Шершун.
Складники:
вода — 0,5 л
дріжджі — 50 г
цукор — 100 г
олія рафінована — 100 г
сіль — 1 чайна ложка
борошно — 1 кг (±)
макова начинка
мелений сухий мак — 200 г
цукор — 100 г
вода — 100 мл
Приготування
У каструлю влити воду, додати сіль, цукор, олію — закип'ятити, остудити до теплого стану, додати дріжджі. Об'єднати з просіяним борошном, замісити м'яке еластичне тісто, накрити харчовою плівкою. Поставити в тепле місце на 1,5 години.
Під час першого підйому тіста злегка обім’яти його, дати ще раз підійти, аж потім формувати наші завиванці.
Готуємо макову начинку: у каструлю з товстим дном влити воду, додати цукор, мак, варити при слабому вогні, постійно помішуючи, до випаровування води, остудити.
Тісто розділити на 3 частини, розкачати в круг, змастити рулети маковою начинкою, сформувати завиванці. Дати їм ще підійти 30 хвилин, змастити олією.
Випікати в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 30 хвилин, до зарум'янення.
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