Татакі від Алекса Якутова: відомий шеф-кухар показав, як можна незвично приготувати яловичину

Відомий український шеф-кухар Алекс Якутов, який раніше розповів, як приготувати сало на потапці, поділився рецептом татакі.

Татакі — це японський метод приготування, коли інгредієнт (найчастіше це тунець, лосось або яловича вирізка) швидко обсмажується з усіх боків, але всередині залишається сирим. Подається ця страва тонко нарізаною і, як правило, з кислувато-солоним соусом, який миттєво маринує м’ясо. У Японії зазвичай використовують соус Понзу на основі сливового вина мірін, цукру, ароматних цитрусових юдзу та судачі. Також додають найголовніший елемент японської кухні — бульйон даші.

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Інгредієнти: — яловичина;

- соус понзу;

- соус з білих грибів;

- червона ікра. РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як правильно приготувати суші-бургер, а також смачний та легкий суші-торт.

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Ілюстративне фото

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