Суші-бургер — сучасне рішення між бургером та суші: сподобається всім гурманам

Бургер можна назвати фаворитом фаст-фуда як серед дорослих, так і серед дітей. Розрізана навпіл булочка, приготована на грилі котлета, різні овочі й соус, приготовані у домашніх умовах, можуть бути смачним сніданком або вечерею.

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Є безліч різновидів бургерів. Кожен кулінар має свої рецепти соусів та складових для цієї закуски.

Суші — це страва традиційної японської кухні. Готується з рису з приправою з оцту та різних морепродуктів, а також інших інгредієнтів. На початку 1980-х років суші отримали широку популярність на Заході та й у всьому світі.

Сучасні кулінари поєднали американський бургер з японськими сушами й створили нову страву — суші-бургер.

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На Telegram-каналі «Кулінарна книга» розповіли, як приготувати суші-бургер.

Інгредієнти:

Рис круглозернистий 100 г.

Вода 110 г.

Оцет рисовий 10 мл. + цукор 1 ч.л. + сіль 1 ч.л.

Огірок 2 шт.

Крабові палички.

Крем сир 50 г.

Лист норі 2 шт.

Сухарі панірувальні.

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Для кляру:

1 яйце + 1 ст.л.борошна

Приготування:

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Спершу рис дуже добре промиваємо до прозорої води та заливаємо водою.

Ставимо варитись від моменту закипання 12 хв під кришкою.

Залишаємо постояти 15 хвилин і вливаємо заправку. Залишаємо охолонути.

На лист норі викладаємо у кільці рис, сир, огірок, крабові палички, сир, рис.

Краї норі змащуємо водою, та добре згортаємо бургер.

Потім обвалюємо спершу у клярі, потім в сухарях і обсмажуємо на олії до золотистості.

Нагадаємо, шеф-кухар Алекс Якутов розповів, як приготувати стародавню козацьку закуску — грінки з салом.

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