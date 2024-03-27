Навіщо класти лимон у шкарпетку перед пранням: незвичайний лайфхак
Лимон може не лише «надурити» організм, якщо людина не вживає достатньої кількості води, що вкрай потрібно для здоров'я, але й допомогти у хатніх справах. Зокрема, це стосуєтья прання.
Адже через жорстку водопроводну воду у пралці можє з'являтися вапняний наліт. Цій проблемі можна легко запобігти, пише Ukr.Media.
Для цього достатно кілька разів при пранні покласти у машинку разом із речами кілька часточок цитрусового плоду у шкарпетці.
Після прання від нальоту не залишиться ані найменшого сліду, а білизна буде свіжою і чистою. А про те, як проводять «велике прання» досвідчені господині, можна подивитися в ролику каналу ТСН.UA.
Нагадаємо, «ФАКТИ» писали про те, які нехитрі дії потрібно виконувати для того, щоб ваша машинка працювала довго.
Фото Pixabay119
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