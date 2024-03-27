Попри протести: Угорщина не збирається знову забороняти імпорт українського меду

Угорщина не буде відновлювати заборону на імпорт меду з України, попри вимоги фермерів, які протестували, як це роблять і польські сільгоспвиробники, заявляючи, що дешевий мед з України знижує ціни та загрожує витіснити їх з бізнесу. Минулого року уряд прем'єр-міністра Віктора Орбана запровадив заборону на імпорт 24 сільськогосподарських продуктів з України, включно з зерновими, свининою, а також медом. У лютому він скасував заборону на імпорт меду, що спричинило протести близько 22 тисяч бджолярів країни, пише Reuters.

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Міністр сільського господарства Іштван Надь заявив Reuters, що одностороння заборона імпорту не мала позитивного впливу на місцевий ринок, оскільки гуртові закупівельні ціни не зросли так, як сподівалися місцеві фермери, в той час, як це завдало шкоди компаніям, які фасують та експортують мед до ЄС.

Він сказав, що експортерам меду потрібен український мед, оскільки в іншому випадку вони не зможуть виконати контрактні поставки.

«Оскільки заборона більше не могла підтримувати інтереси угорських бджолярів, вона не мала відчутного впливу, ми не хотіли створювати ще більших проблем… тому нам довелося знову відкрити наш ринок», — сказав Надь.

На запитання, чи розглядає уряд можливість повторної заборони імпорту, він відповів: «Ні, оскільки вона не має жодного впливу».

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Більша частина меду до ЄС надходить з Китаю та України. За даними Єврокомісії, у січні-серпні 2023 року на український імпорт припадало 25% імпорту меду в ЄС.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Угорщина намагатиметься заблокувати членство України в ЄС.

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