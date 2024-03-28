«Вакцинація проти Covid викликала рак, це була не принцеса, а її двійник»: експерт розвіяв міфи навколо Кейт Міддлтон

Після того, як у січні принцеса Кейт зникла з поля зору громадськості після операції на черевній порожнині, в усьому світі з'явилися спекуляції про її стан і передумови операції. Коли на День матері у Великобританії було опубліковано відретушоване фото 42-річної жінки та її трьох дітей, спекуляції ще більше посилилися. Той факт, що дружина принца Вільяма нарешті сама зізналася і оприлюднила свій діагноз, не зупинив це явище — навпаки. Навколо принцеси Кейт продовжують проростати численні нові теорії змови. Марко Ковіч, експерт з кіберпсихології та конспірологічних наративів, пояснює, чим вони так захоплюють, яку роль відіграють соціальні мережі та штучний інтелект, і чому британська королівська родина особливо постраждала від них, пише t-online.

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«Усі організації, що займаються соціальними мережами, прагнуть максимізувати залучення користувачів, щоб вони бачили, коментували і писали якомога більше постів. Найкраще це працює з контентом, який викликає емоції та стає вірусним. Такий контент часто є дезінформацією. В океані онлайн-контенту єдиний контент, який має шанс, — це той, що особливо шокує, розлючує або, загалом, той, що виділяється з натовпу».

У ситуації із Кейт Міддлтон експерт не впевнений, що щось допоможе дати край різним чуткам навіть після того як вона зізналась про онкологію.

«Нелегко знайти правильні засоби, тому що натовп робить і вірить в те, що хоче робити і вірити натовп. Зазвичай рекомендується створювати прозорість там, де це можливо, і не давати привід для теорій змови. Але навіть це не є гарантією, адже параноя завжди шукає нові шляхи. Після того, як принцеса Кейт оприлюднила інформацію про свій рак, з'явилося багато нових теорій змови: вакцинація проти Covid викликала у неї турбо-рак; це була зовсім не принцеса Кейт, а двійник або штучний інтелект.

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З одного боку, принцеса Кейт пережила величезну кількість злоби, спрямованої на її особу. З іншого боку, конспірологічний галас навколо неї був своєрідним полюванням між таборами. Зліва направо багато людей брали участь у спекуляціях і фейкових новинах про Міддлтон і насолоджувалися ними. Це також пов'язано з тим, що теорії змови щодо британської королівської сім'ї є традицією і майже стали чимось на кшталт глобального національного спорту. Я сам не маю жодних симпатій до аристократії загалом і до британських королівських осіб зокрема. Публічно та інтенсивно критикувати людей, які користуються привілеями та обіймають владні посади, цілком законно. Однак коли критика перетворюється на злісні конспірологічні фантазії і більше не залишається місця для раціональних аргументів, перетинається червона лінія цивілізованої соціальної взаємодії".

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що Кейт і Вільям надзвичайно зворушені підтримкою громадськості після відеозвернення принцеси. Але вони хочуть приватності та намагаються уникнути пильної уваги.

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