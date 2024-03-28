Польські великодні кекси від Тетяни Мокріді: «ідеальний рецепт для тих, хто не любить грати з дріжджами»

Цього року Католицький Великдень настане вже 31 березня (тоді як православний — лише 5 травня). Але польські господині готуються до свята вже зараз, зокрема, наповнюючи великодній кошик. А в ньому, окрім власне символів свята і нового життя загалом — яєць, має бути ще й ритуальна випічка.

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Часто її готують у формі ягняти (символ агнця Божого), але можна й у вигляді прикрашених кексів.

Саме такі польські великодні кекси навчила готувати директорка Школи леді Тетяна Мокріді.

За її словами, пекти таку смакоту можна не тільки на свято, і декорувати — на власний смак і розсуд.

Інгрідієнти:

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350—370 г борошна

2 чайні ложки розпушувача

3 середні яйця

200 г цукру

2 чайні ложки ванільного цукру

1 апельсин (цедра та сік)

1 склянка (250 г) сметани або йогурту, чи кефіру

1 склянка цукрової пудри

дрібка солі

пів склянки родзинок (цукатів, сушеної вишні, журавлини)

Приготування 1. З’єднайте яйця, цукор, ванільний цукор, додайте дрібку солі. Розітріть усі інгредієнти вінчиком до білого кольору.

2. Додайте сметану та перемішайте.

3. На дрібній терці потріть цедру з одного апельсина. Потім вичавте у миску сік половини апельсина. Додайте все це в суміш.

4. Всипте борошно з розпушувачем і перемішайте.

5. Додайте порізані сухофрукти. Тісто має бути густим, але сповзати з ложки.

6. Форми для кексів треба наповнити на 2/3, бо тісто підніметься.

7. Помістіть кекси в розігріту духовку до 180 градусів на 20—25 хв. Не перепечіть!

8. Коли кекси охолонуть, приготуйте глазур. РЕКЛАМА

Прикрасити готові кекси кулінар пропонує апельсиновою глазур'ю, яка готується з цукрової пудри і апельсинового соку. Суміш має вийти, як рідка сметана.

«Якщо немає маленьких форм для кексів, можна готувати в великій. Але тоді, звісно, збільшиться час випікання. Може бути і до 1 години», — зауважує Тетяна.

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Радимо також звернути увагу на рецепт сирних кексів на манці та ароматного кексу з цукатами.

Фото instagram.com/mokridi_tetyana/



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