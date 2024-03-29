Бореться з інфекціями та запобігає утворенню каменів у нирках: чому треба пити лимонну воду

Якщо ви вирішили дотримуватися здорового способу життя, лимонна вода — це чудовий напій у порівнянні з іншими ароматизованими напоями, такими як соки або недієтична газована вода з цукром. Згідно з дослідженнями, рекомендується випивати одну-дві склянки під час їжі та одну склянку між прийомами їжі. Випити одну склянку води зранку — це ідеальний спосіб розпочати свій день, пише themanual.com.

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Лимони — хороше джерело вітаміну С, основного антиоксиданту, який допомагає захистити клітини від пошкодження вільними радикалами. Він також допомагає знизити ризик захворювань серцево-судинної системи та інсульту, підтримує здорову імунну систему й бореться з інфекціями.

Окрім вітаміну С та цитрату, лимонна вода містить інші корисні речовини, такі як рослинні сполуки флавоноїди. Вони мають властивості, які допомагають захистити клітини від пошкоджень і підтримують здоровий метаболізм.

Гідратація необхідна для оптимального функціонування організму. Клітини, тканини та органи нашого тіла потребують води для роботи. Вода з лимоном втамовує спрагу, дарує здорову бадьорість і допомагає вашому організму функціонувати належним чином. Якщо ви хочете мати гладеньку, чисту та здорову шкіру, цей цитрусовий — саме те, що вам потрібно. Лимони можуть повністю змінити ваш догляд за шкірою, пропонуючи цілий ряд переваг: детоксикація, боротьба з бактеріями, освітлення шкіри та покращення її загального тонусу.

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Камені в нирках є поширеним явищем і мають тенденцію до повторного утворення, але хороша новина полягає в тому, що їм можна запобігти. Дослідження показали, що щоденне вживання ½ склянки концентрату лимонного соку, розведеного у воді, або вживання соку двох лимонів підвищує рівень цитрату в сечі. Це, своєю чергою, знижує ризик утворення каменів у нирках.

Лимонна вода забезпечує комбіновану дію води та кислоти в процесі травлення, що допомагає розщеплювати їжу. Вода допомагає перенесенню травних ферментів, а кислота лимона підтримує рівень кислотності шлунка. Вживання теплої або гарячої лимонної води вранці може допомогти запустити роботу травної системи, що дозволить вам ефективно перетравлювати їжу і запобігти закрепам та накопиченню токсинів.

Однак якщо ви схильні до виразки, то вам, ймовірно, слід звести до мінімуму або взагалі відмовитися від вживання лимонної води. У великих кількостях вона може бути занадто жорсткою для вашого шлунка. Кисле середовище вашого шлунка вже спричиняє проблеми, а додавання додаткової кислоти може їх погіршити.

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«ФАКТИ» також розповідали, скільки води треба випивати щодня, щоб через хронічне зневоднення не з’являлися зморшки.

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