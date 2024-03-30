«Якби росія була такою сильною, ця війна виглядала б інакше»: експерт про зброю для ЗСУ

Уповноважений польського уряду з питань відновлення України Павел Коваль заявив, що треба мобілізувати всі можливості, щоб забезпечити Україну боєприпасами, — і не через пів року, а зараз, щоб вплинути на путіна. Політик також заявив, що процес дезінтеграції росії вже триває.

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«Зобов'язання прем'єр-міністра Дональда Туска, міністра Радослава Сікорського, польського парламенту і моє також — мобілізувати всіх, кого можна, щоб забезпечити Україну боєприпасами вже зараз. Йдеться не про шість місяців, а про зараз, щоб налякати путіна, — сказав Коваль. — Якщо, наприклад, йому вдасться прорвати фронт, повернути ініціативу на сході України, захопити якесь велике місто, це означатиме, що весь Захід, який втрутився на боці України, в певному сенсі втрачає свою легітимність. Тому що в кожній західній країні знайдуться сили, які скажуть: „Ми можемо домовитися з росією“».

Він додав, що українці за останні два роки зробили колосальний крок в організації армії.

«Світ почув від самих росіян, що росія настільки сильна. Якби росія була такою, ця війна виглядала б інакше. путіну не вдалося захопити Київ. Проблеми путіна виникли через те, що він не мав ні політичної, ні військової можливості зґвалтувати Київ. Пам'ятаймо про це, щоб не казати собі, що вони такі сильні й мають вплив скрізь», — сказав Павел Коваль.

Він додав, що українці повинні бути переозброєні, щоб не дати путіну піти далі. І тому треба протриматися кілька років.

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«Щоб українці перемогли. Наслідком цього буде ослаблення путіна настільки, що він вибухне, — вважає Павел Коваль. — Його найближче оточення його підірве. Тільки це війна нервів. Захід повинен витримати».

Раніше у Фінляндії заявили, що збільшили виробництво боєприпасів для довгострокової підтримки України.

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