Пікірування сіянців-томатів: коли та як його проводити

Зазвичай у березні городники займаються розсадою, у тому числі й томатів, яка згодом висаджуватиметься на дачних ділянках.

Розсада потребує ретельного догляду — їй необхідна достатня кількість світла, вологи, поживних речовин. Коли сіянці помідорів трохи підростають і на них з'являються по два-три листочка, розсаду пікірують — пересаджують в окремі горщики. Це зазвичай це роблять через три тижні після посіву.

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Нові горщики для томатів не мають бути особливо великими (десь 8×8 см). В них варто пересаджувати лише здорову розсаду — зі слабкої зиску не буде. На новому місці помідори мають рости ще близько трьох тижнів.

Після пікірування розсаду тримають в теплому місці (вдень 20−22˚С, вночі 16−18˚С), а коли рослини приживуться, то температуру можна зменшити (вдень до 18−20˚С, вночі до 15−16˚С).

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Весь цей час рослини варто поливати не холодною водою з додаванням марганцевокислого калію із розрахунку 0,5 грама на 10 літрів води. Роблять це раз чи два на тиждень, не допускаючи переливу.

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Через три тижні помідори пересаджують у більші горщики. Надалі їм знадобиться помірний полив.

Про те, чому з томатів можут осипатися квіти та чим помідори потрібно підживлювати при висадці у теплицю, читайте на нашому сайті.

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Фото Pixabay

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