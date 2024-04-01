«Він завжди насолоджувався цією традицією»: чому на Великдень принц Гаррі був засмучений

Багато сімей мають свої особливі традиції святкування Великодня. Королівська родина Великобританії не є винятком. Але принц Гаррі, який збирається до Британії у травні, та його дружина Меган Маркл цьогоріч не приєдналися до великодніх веселощів разом з іншими членами королівської сім'ї. І це спонукало одного з королівських експертів припустити, що герцог Сассекський відчуватиме занепокоєння через те, що його діти — 4-річний принц Арчі та дворічна принцеса Лілібет — не долучились до цієї традиції, пише Express.

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Нагадаємо, герцог і герцогиня Сассекські відійшли від обов'язків членів королівської сім'ї 2020 року. Подружжя переїхало на батьківщину Меган у США, живе у Монтесіто в штаті Каліфорнія.

Королівський експерт і письменник Том Квінн вважає, що зараз Гаррі сумує через те, що не святкує Великдень разом з королівською родиною.

«Королівська сім'я традиційно зустрічається на Великдень у Віндзорі на службі в каплиці Святого Георгія, після чого відбувається коротка прогулянка, а потім дуже традиційний обід зі смаженою ягнятиною. Гаррі завжди насолоджувався цією традицією, тому що йому вдавалося на короткий час зустрітися з рідними. Але що дійсно засмутить Гаррі цього року, так це те, що його діти пропустять полювання на великодні яйця, яке відбувається після обіду», — каже Том Квінн.

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Королівський експерт додав, що святкове полювання дало б Арчі і Лілібет шанс познайомитися з Джорджем, Шарлоттою і Луї, дітьми принца Вільяма і принцеси Кейт, яка зараз веде боротьбу з онкозахворюванням.

Нагадаємо, що цьогорічна пасхальна служба в каплиці Святого Георгія у Віндзорі стала першим публічним виходом короля Чарльза після того, як було оголошено про його онкодіагноз. Принца Вільяма та Кейт Міддлтон з дітьми на службі не було.

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Додамо, що принцеса Кейт вразила світ своєю заявою про те, що у неї діагностували один з видів раку після серйозної операції в січні.

Раніше публікувалося, як принц Вільям підтримує Кейт Міддлтон під час лікування.

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Фото Getty Images

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