Протухлі яйця: як їх розпізнати в магазині

Вправні господині добре знають, що курячі яйця можна вживати лише свіжими, навіть якщо потім їх піддають термічній обробці. Тому так важливо розуміти, на що звертати увагу, купуючи яйця в магазині чи на базарі, або ж дістаючи з холодильника після тривалого відключення електроенергії.

Понюхайте яйце, не розбиваючи. Якщо ви вже відчуваєте підозрілий аромат, то, швидше за все, продукт зіпсований. Але щоб переконатися в цьому, дістаньте глибоку мисочку і розбийте шкаралупу. Вилийте вміст яйця в тарілочку і знову понюхайте. Якщо ви відчуєте неприємний запах сірководню, навіть не думайте готувати з цього яйця будь-яку їжу.

Подивіться, як виглядають яйця зверху і з боків. Розбиті яйця не купуйте, навіть якщо на них йде велика знижка. Через отвори всередину продукту можуть проникнути шкідливі бактерії і різні інфекції. Бажання купити їжу подешевше може обійтися вам у копієчку під час лікування.

Потрясіть яйце в руці, уважно прислухаючись до звуку. У свіжого яйця його бути не може. А ось протухлий продукт буде хлюпати.

Опустіть яйце у воду (для цього краще використовувати прозору склянку). Наливайте тільки холодну воду — можна як фільтровану, так і з-під крана, різниці немає. Потім акуратно опустіть яйце. Якщо воно опустилося на дно і лежить на боці — свіже, опустилося на дно, але встало гострим кінцем вниз — яйцю кілька тижнів, вживати в їжу його варто тільки після тривалої термічної обробки;

спливло наверх або повисло посередині склянки — протухло, його треба викинути.

Перед приготуванням помийте яйця під проточною теплою водою, насухо витріть кухонним рушником, а далі можете приступати до приготування страв. Якщо ви не плануєте відразу готувати щось, то і мити яйця попередньо не потрібно. Так ви видалите захисну плівку, і тоді підвищиться ризик, що за час зберігання яєць в них проникнуть бактерії.

Якщо яйце вже розбите, також не поспішайте готувати з нього — спершу подивіться на стан білка і жовтка, звернувши увагу на цілісність вмісту. Якщо білок і жовток відразу ж відокремилися один від одного, це говорить про їх «не першу свіжість».

А ще не варто боятися появи на вареному жовтку темного ободку (він зазвичай свідчить, що яйце переварили). Таке яйце можна спокійно з’їсти. Також ободок може бути наслідком варіння у воді з підвищеним вмістом заліза.

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