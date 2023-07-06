Очищати під проточною водою: як доглядати за прикрасами з натурального каміння

Іноді коштовні прикраси звинувачують у негативному впливі на долю власників, як, наприклад, дорогоцінну кембриджську тіару «Вузлики кохання», що належала принцесі Діані. Але зазвичай прикраси — не тільки необхідна деталь іміджу, а й джерело гарного настрою, приємних спогадів, радісних моментів. Ними хочеться милуватися якомога довше, і щоб не допустити прикрих випадковостей, варто заздалегідь подбати про свою колекцію. Щоб ваші камені з часом не втрачали свого кольору та блиску, слід дотримуватись кількох важливих правил, пишуть у спільноті koralyky.lv.

«Більшість каменів погано переносять вологу, то ж перед походом в басейн, душ, тренажерний зал чи на пляж прикраси краще зняти. Посуд також не мийте з браслетами

Бажано не залишати вироби з каміння під яскравим сонячним промінням на тривалий час та тримати подалі від опалювальних приладів. Оберігайте камені від падіння, ударів та інших механічних пошкоджень".

Найкраще очищати камені під проточною водою, а якщо є видимі забруднення — додати трохи мила і потім витерти насухо.

«Або ж використовуйте спеціальні засоби для чищення ювелірних виробів. Можна протирати забруднені камінці вологою серветкою і витирати тканиною або застосовувати серветку для чищення срібла. Зберігаємо прикраси в мішечках з тканини, шкатулках чи коробочках у місці, захищеному від вологості (не у ванні) та сонячних променів».

Нагадаємо розповідь Карини Марініченко, що створює прикраси під власною торговою маркою: «Дівчата, що мріють вийти заміж, купують у мене кулони з квітами, які в народі називають «наречена».

80

Читайте нас у Facebook та Instagram