Солодкі пеньочки: неймовірно смачно, красиво та порадує дітей на Великдень
Шукаєте смачний та дивовижний десерт, щоб подати на Великдень? Приготуйте це тістечко, яке точно сподобається вашим рідним, особливо дітям, ділиться кулінарка Таллі Королева.
Починаємо з крему:
150 мл молока
1 яйце
200 г цукру
250 г вершкового масла
Яйце розтерти з цукром, додати молоко та, постійно помішуючи, довести до кипіння. Дати охолонути при кімнатній температурі. Збити масло до стану пухкої маси. По ложці додавати заварний крем, міксер при цьому працює. Відставити у бік і зайнятися бісквітом.
Бісквіт:
4 яйця
3 ст. ложки гарячої води
125 г цукру
1 пакетик ванільного цукру
75 г борошна
50 г крохмалю
0,5 ч. ложки розпушувача
Беремо яйця + 3 ст. ложки гарячої води. На повній потужності міксера збиваємо рівно 2 хвилини.
Поступово додаємо цукор разом з 1 пакетом ванільного цукру. Гарно збиваємо, до повного розчинення цукру. Тоді додаємо вже просіяні 75 г борошна + 50 г крохмалю + 0,5 ч. ложки розпушувача.
До збитих яєць додаємо сухі інгредієнти й легенько перемішуємо до однорідної маси. Тісто виливаємо на деко, застелене пергаментом. Розрівнюємо та випікаємо при 180 градусах 10−12 хв. Орієнтуйтеся на свою духовку. Важливо не пересушити бісквіт, він має бути вологим!
Накриваємо деко пергаментом, кладемо решітку або дощечку. Швидким рухом перевертаємо верхом донизу. Обережно, почавши з країв, знімаємо папір, на якому пікся бісквіт. Тепер треба надати спеченому бісквіту правильної форми (обрізаємо краї). Обрізки підсушити та змолоти у крихту. Товщина готового бісквіта має бути не більше ніж 1 см.
Кладемо його на пергаментний папір та просочуємо цукровим сиропом + 1 ст. ложка коньяку. Або змащуємо абрикосовим джемом, пропущеним через сито.
Від крему взяти 2 ст. л. для декору. Тим, що залишився, намастити бісквіт. Загортаємо щільно в рулет. Обмащуємо зверху кремом, обсипаємо крихтою. Ставимо у холодильник на декілька годин.
Потім, порізавши рулет, беремося за декор.
Крем
125 г вершкового масла збивати до стану білої пухкої маси. Додати 160 г сирого згущеного молока.
На кожну підніжку (підставку) кладемо трошки крему. Він тут буде виконувати функцію клею. Ставимо пеньочок. Зверху змащуємо тонким шаром крему. Ставимо заздалегідь приготовлені грибочки з меренги. Краї обсипати кондитерським мохом (зеленою крихтою).
Раніше відома кулінарка Тетяна Литвинова поділилася рецептом чизкейка.
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