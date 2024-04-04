Вчені назвали напій, який має унікальну користь для здоров’я

Трав'яні чаї користуються популярністю у всьому світі не тільки завдяки своєму смаку та освіжаючому ефекту, але й завдяки широкому спектру визнаних переваг для здоров'я. Але потенційне значення категорії сполук, які називаються ліпідами, що містяться в чаях, було відносно недослідженим. Дослідники з Університету Хоккайдо під керівництвом доцента Сіддабасаве Говди та професора Шу-Пін Хуї з факультету наук про здоров'я ідентифікували 341 молекулярний вид з п'яти категорій ліпідів у зразках чотирьох видів трав'яного чаю. Свої результати вони опублікували в журналі Food Chemistry.

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Ліпіди — це різноманітна колекція природних речовин, які мають властивість бути нерозчинними у воді. Вони включають в себе всі жири та олії, які є звичайними складовими багатьох продуктів харчування, але вони, як правило, не досліджувалися як важливі компоненти чаю, пише News wise.

Команда з Хоккайдо обрала чотири види чаю для початкового аналізу на основі трав. Останні походять з Японії і з давніх часів широко вживалися як чай завдяки своїм лікувальним властивостям. Лікувальні властивості цих та інших трав'яних чаїв включають антиоксидантну, антиглікемічну, протизапальну, антибактеріальну, противірусну, антиалергічну, антиканцерогенну, антитромботичну, судинорозширювальну, антимутагенну та омолоджуючу дію.

Ліпіди в чаях були відокремлені та ідентифіковані шляхом поєднання двох сучасних аналітичних методів — високоефективної рідинної хроматографії та мас-спектрометрії з лінійною іонною пасткою-Orbitrap.

Аналіз виявив значні відмінності у складі ліпідів у чотирьох видах чаю, причому кожен вид містить деякі відомі біологічно активні ліпіди. Серед них була окрема категорія ліпідів під назвою коротколанцюгові ефіри гідроксикислот жирних кислот (SFAHFAs), деякі з них раніше ніколи не були ідентифіковані в рослинах. SFAHFA, виявлені в чаї, можуть бути новим джерелом коротколанцюгових жирних кислот, які є важливими метаболітами для підтримки здоров'я кишечника.

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«Відкриття цих нових SFAHFAs відкриває нові шляхи для досліджень», — кажуть вчені, додаючи, що концентрація ліпідів у чаї знаходиться на рівні, який, як можна очікувати, матиме значний харчовий та медичний вплив на споживачів.

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Виявлені ліпіди також включають α-ліноленову кислоту, вже відому своїми протизапальними властивостями, та арахідонову кислоту, яка асоціюється з різноманітними перевагами для здоров'я. Ці дві сполуки є прикладами ряду поліненасичених жирних кислот, що містяться в чаях, — категорії ліпідів, які добре відомі своїми поживними властивостями.

Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з травницею Юлією Дмитренко: «Гілочки вишні — справжня лікувальна бомба».

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