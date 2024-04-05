Запечений сир: прекрасна ідея для великоднього столу

Великодні страви можуть бути традиційними, а можуть бути і незвичайними, новими. Адже навіть випічка сьогодні з'явилася така, якої не було ще зовсім нещодавно — наприклад, крафіни, що являють собою комбінацію круасана і мафіна. Та й декор пасок зараз зовсім інший. У ньому, наприклад, може використовуватися маршмелоу.

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Рецептом делікатесної страви для великоднього столу поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка любить експериментувати з продуктами на кухні.

- Ця страва готується легко і швидко, — каже Елла Іванова. — Вона справді делікатесна. А при подачі має дуже ефектний вигляд. Можна запікати сир із хлібом або несолодкою булочкою — без овочів.

Запечений сир брі Сир брі

Булочка або хліб

Трохи олії

Часник

Овочі та зелень.

Сир брі розділити ножем на порції. Зверху голівки сиру помістити зубчики часнику. Поруч із нею покласти шматочки хліба або несолодкої булочки, нарізані на слайси червоний перець, моркву та цибулю.

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Запікати 5−10 хвилин.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт паски на заварному тісті.

Фото з альбому Елли Іванової

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