У Нідерландах не знають, що робити із деякими біженцями з України: стало відомо, чому

Ситуація навколо громадян третіх країн, які проживали в Україні на момент російського вторгнення та втекли від війни до Нідерландів, залишається заплутаною через суперечливі судові справи. Тому і досі незрозуміло, хто може залишитися, а хто має повернутися до своєї країни походження.

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Міністр у справах біженців Ерік ван дер Бург визнав, що ситуація надзвичайно ускладилася після того, як деякі з біженців отримали зелене світло на перебування в Нідерландах за рішенням суду, а іншим було наказано покинути країну, пише видання dutchnews.nl.

Наприкінці січня Державна рада, найвищий адміністративний суд Нідерландів, заявила, що громадяни третіх країн повинні покинути офіційні місця розміщення біженців. Але кілька окремих груп звернулися до суду, стверджуючи, що січневе рішення на них не поширюється. Низка рішень, винесених протягом останнього місяця, суперечили не лише рішенню Державної ради, але й одне одному, що ще більше ускладнило ситуацію.

Судді в Рермонді, Харлемі та Ден Боші заявили, що громадяни третіх країн можуть перебувати в Нідерландах так само довго, як і самі українці, тоді як судді в Зволле, Утрехті, Гаазі та Арнемі постановили, що слід поважати рішення Державної ради як найвищого юридичного органу в країні.

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Окружний суд Амстердама звернувся до Європейського суду за юридичним висновком і заявив, що не виселятиме жодного громадянина третьої країни з його житла, поки не отримає відповідь.

Загалом близько 2 500 громадян третіх країн прибули до Нідерландів разом із потоком українських біженців. Деякі з них були студентами або працювали, інші були одружені з громадянами України.

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«По суті, люди, які програли свою справу в суді, повинні покинути житло для біженців, але ті, хто все ще бере участь у судових справах, можуть залишитися. Але це створює величезну невизначеність у праві, — сказала юристка Марджон Рістра-Пітерс в інтерв'ю телеканалу NOS. — Ми не можемо допустити ситуації, коли одна група людей може залишитися, а інші повинні виїхати, залежно від того, хто був суддею у їхній справі».

З 2 500 осіб, які приїхали з України, 750 подали прохання про надання притулку в Нідерландах, 250 запросили інший вид дозволу на проживання, а 1 500 ще не повідомили імміграційній службі про свої подальші плани.

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Додамо, що, за останніми опитуваннями, все менше українських біженців, що виїхали за кордон через війну, планують повертатись додому.

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