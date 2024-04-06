Шпинатні млинці за рецептом Ектора-Хіменеса Браво: сподобаються абсолютно всім та точно здивують близьких
Популярний шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво, який відновлює власне ранкове шоу, запропонував приготувати яскраві, корисні, смачні та дуже ніжні млинці зі шпинату.
«Вони сподобаються абсолютно всім та точно здивують ваших близьких», — впевнений кулінар.
Інгредієнти:
• Яйця — 2 шт;
• Шпинат — 50 г;
• Сіль — 2 г;
• Перець — 1 г;
• Борошно 30 г
• Олія — 30 мл;
• Молоко — 80 мл;
• Крем сир — 50 г;
• Помідор — 40 г;
• Авокадо — 1 шт;
• Рукола — 20 г.
Приготування:
В стакан розбити яйця, додати шпинат, сіль / перець, олію, борошно та молоко. Ретельно перебити до однорідної консистенції.
Смажити млинці на добре розігрітій пательні, по 40 секунд з кожного боку.
«Млинець розрізати від середини та поділити умовно на 4 частини. На кожну частину викласти начинку: крем сир + помідор + авокадо + руколу», — пояснив кулінар.
А як приготувати млинці без борошна та цукру, розповіла кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова. Вона також поділилася рецептом марроканських млинців.45
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