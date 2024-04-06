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Світ

У рф почали мобілізовувати заробітчан з Середньої Азії: стала відома причина

17:11 7 квітня 2024
мобілізація в РФ

У росії після теракту у «Крокус Сіті Холі» розпочали нову хвилю мобілізації етнічних меншин на війну проти України, пише sprotyv.

«Використовуючи масову страту людей у москві, росіяни, з одного боку, звинувачують Україну, а з іншого — почали облави на вихідців з Центральної Азії. Заробітчанам пропонують укласти контракт зі збройними силами рф або погрожують депортацією», — йдеться в публікації.

За інформацією центру, деякі громадяни підписують контракт. На навчальних полігонах вздовж кордону з Україною вже зафіксовано прибуття перших партій заробітчан з Азії.

Раніше голова ГУР МО України Кирило Буданов розповів, чому фсб, знаючи про підготовку теракту в «Крокусі», не запобігла йому.

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