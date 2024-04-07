Медове печиво: смачно, наче у дитинстві

Давно відомо, що домашнє печиво в сто разів смачніше та корисніше, ніж магазинне. Медові пряники — чудове частування і приємний солодкий подарунок для близьких і друзів. Прикрашення глазур'ю допоможе зробити пряники красивими, ошатними й у своєму роді унікальними, ділиться кулінарка Міра Владіміра.

ВІДЕО ДНЯ

Інгредієнти: 2 яйця

150 г цукру

100 г вершкового масла розтопленого

2 ст. л. меду

0,5 пакетика ваніл. цукру (за бажанням)

400 г борошна

2 ч. л. розпушувача

Приготування:

З'єднати 1 яйце + 1 жовток (білок залишити для змащування печива) + цукор + мед + ванільний цукор.

РЕКЛАМА

Збити до однорідності та розчинення цукру. Влити розтоплене вершкове масло, збити. Поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем. Вимішувати спочатку ложкою, потім руками.

Тісто має бути липкуватим і еластичним.

РЕКЛАМА

Від тіста відщипувати невеликі шматочки і скатати кульки розміром з волоський горіх, викласти на пергамент на відстані одне від одного. Змастити поверхню печива збитим білком. Можна залишити так або посипати подрібленими горіхами, цукром чи штрейзелем (розсипчаста посипка з борошна, вершкового масла та цукру).

Випікати в розігрітій до 180° духовці 25 хвилин.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» публікували швидкий, простий і смачний рецепт домашнього печива на кефірі.

А на Великдень можете порадувати дітей тістечками «Солодкі пеньочки».

47

Читайте нас у Facebook