Медове печиво: смачно, наче у дитинстві
Давно відомо, що домашнє печиво в сто разів смачніше та корисніше, ніж магазинне. Медові пряники — чудове частування і приємний солодкий подарунок для близьких і друзів. Прикрашення глазур'ю допоможе зробити пряники красивими, ошатними й у своєму роді унікальними, ділиться кулінарка Міра Владіміра.
Інгредієнти:
- 2 яйця
- 150 г цукру
- 100 г вершкового масла розтопленого
- 2 ст. л. меду
- 0,5 пакетика ваніл. цукру (за бажанням)
- 400 г борошна
- 2 ч. л. розпушувача
Приготування:
З'єднати 1 яйце + 1 жовток (білок залишити для змащування печива) + цукор + мед + ванільний цукор.
Збити до однорідності та розчинення цукру. Влити розтоплене вершкове масло, збити. Поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем. Вимішувати спочатку ложкою, потім руками.
Тісто має бути липкуватим і еластичним.
Від тіста відщипувати невеликі шматочки і скатати кульки розміром з волоський горіх, викласти на пергамент на відстані одне від одного. Змастити поверхню печива збитим білком. Можна залишити так або посипати подрібленими горіхами, цукром чи штрейзелем (розсипчаста посипка з борошна, вершкового масла та цукру).
Випікати в розігрітій до 180° духовці 25 хвилин.
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