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Медове печиво: смачно, наче у дитинстві

20:16 9 квітня 2024
Медове печиво

Давно відомо, що домашнє печиво в сто разів смачніше та корисніше, ніж магазинне. Медові пряники — чудове частування і приємний солодкий подарунок для близьких і друзів. Прикрашення глазур'ю допоможе зробити пряники красивими, ошатними й у своєму роді унікальними, ділиться кулінарка Міра Владіміра.

Інгредієнти:

  • 2 яйця
  • 150 г цукру
  • 100 г вершкового масла розтопленого
  • 2 ст. л. меду
  • 0,5 пакетика ваніл. цукру (за бажанням)
  • 400 г борошна
  • 2 ч. л. розпушувача

Приготування:

З'єднати 1 яйце + 1 жовток (білок залишити для змащування печива) + цукор + мед + ванільний цукор.

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Збити до однорідності та розчинення цукру. Влити розтоплене вершкове масло, збити. Поступово всипати просіяне борошно з розпушувачем. Вимішувати спочатку ложкою, потім руками.

Тісто має бути липкуватим і еластичним.

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Від тіста відщипувати невеликі шматочки і скатати кульки розміром з волоський горіх, викласти на пергамент на відстані одне від одного. Змастити поверхню печива збитим білком. Можна залишити так або посипати подрібленими горіхами, цукром чи штрейзелем (розсипчаста посипка з борошна, вершкового масла та цукру).

Випікати в розігрітій до 180° духовці 25 хвилин.

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Раніше «ФАКТИ» публікували швидкий, простий і смачний рецепт домашнього печива на кефірі.

А на Великдень можете порадувати дітей тістечками «Солодкі пеньочки».

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