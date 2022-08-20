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Легкий капустяний шніцель — ідеально на вечерю

15:27 20 серпня 2022
Капустяний шніцель

Відомий кулінарний Telegram-канал, який запропонував раніше рецепт мусаки по-болгарськи, «Кухни народов мира» опублікував рецепт капустяного шніцелю. Шніцель — це традиційна страва віденської кухні. Легка страва, що ідеально підходить на вечерю.

Складові:

• капустяне листя — 7 шт
• яйце — 1 шт
• борошно — 2 ст л
• сухарі панірувальні — 2 ст л
• сіль за смаком
• олія соняшникова — для смаження

Приготування:

1. Капустяне листя зварити в підсоленій воді протягом 5 хв. Злити воду через сито і залишити листя остигати

2. Товсту частину листя злегка відбити і згорнути листя конвертиком

3. На одну тарілку насипати борошно і по черзі обваляти в ній капустяні заготовки. Яйце збити в окремому посуді і занурювати в нього заготовки. Потім обваляти капусту в панірувальних сухарях

4. Розігріти в сковороді олію, викласти в неї капустяні шніцелі і смажити 5 хв, постійно перевертаючи, щоб сильно не засмажилися, по 1−2 хвилини з кожного боку

Готові капустяні шніцелі викласти на тарілку і одразу подавати.

Раніше «ФАКТИ» опублікували рецепт смачних оладок із капусти.

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