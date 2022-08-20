Відомий кулінарний Telegram-канал, який запропонував раніше рецепт мусаки по-болгарськи, «Кухни народов мира» опублікував рецепт капустяного шніцелю. Шніцель — це традиційна страва віденської кухні. Легка страва, що ідеально підходить на вечерю.

Складові:

• капустяне листя — 7 шт

• яйце — 1 шт

• борошно — 2 ст л

• сухарі панірувальні — 2 ст л

• сіль за смаком

• олія соняшникова — для смаження

Приготування:

1. Капустяне листя зварити в підсоленій воді протягом 5 хв. Злити воду через сито і залишити листя остигати

2. Товсту частину листя злегка відбити і згорнути листя конвертиком

3. На одну тарілку насипати борошно і по черзі обваляти в ній капустяні заготовки. Яйце збити в окремому посуді і занурювати в нього заготовки. Потім обваляти капусту в панірувальних сухарях

4. Розігріти в сковороді олію, викласти в неї капустяні шніцелі і смажити 5 хв, постійно перевертаючи, щоб сильно не засмажилися, по 1−2 хвилини з кожного боку

Готові капустяні шніцелі викласти на тарілку і одразу подавати.