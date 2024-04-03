Не лише ідеальне підживлення: як можна використовувати на дачі апельсинову шкірку

Апельсинова шкірка поліпшує родючість ґрунту та є ідеальною для кореневого підживлення рослин, пише novosti24.kyiv.ua.

Так, що підживити ґрунт треба подрібнити шкірки від апельсина й закопати їх не глибше ніж 5 см. Вони збагачують ґрунт азотом. Тому шкірки можна додавати й в компостну яму.

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Також зі шкірок можна робити настої для боротьби зі шкідниками. Шкірки цитрусових містять в собі особливу речовину, яка є отрутою для деяких комах-шкідників. Її бояться попелиці та павутинні кліщі. Щоб зробити настоянку треба взяти шкірки від трьох апельсинів, подрібнити їх й залити 1 л теплої води.

Поставте у темне місце на тиждень. Після цього процідіть, долийте 2 л води та додайте 1 столову ложку мила. Таким розчином треба кропити рослини. 3 рази на тиждень треба обробити, щоб позбутися попелиць, а 5 разів — від павутинних кліщів.

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