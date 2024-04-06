Не буде на бульбі ні колорадського жука, ні хвороб: чим обробити картоплю перед посадкою

Колорадський жук приносить багато неприємностей фермерам. Як правило він розвивається в кілька поколінь. Переносить зиму як доросла комаха. Відсотків 30−60% комахи після зими знову закопуються в ґрунт на кілька місяців, а вилазить у середині весни. Тому позбавитися від жука не так просто, він стійкий, витривалий і швидко розмножується.

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Про це пише спеціалізоване видання.

Крім того, завдавати шкоди бараболі можуть інші шкідники і та хвороби.

Найчастіше картоплю вражає фітофтороз, парша, суха і кільцева гниль, фузаріоз і альтернаріоз. Від таких хвороб важливо захистити картоплю, інакше вона не тільки не дасть потрібної кількості врожаю, а й отруїть землю разом з іншими культурами. З народних засобів досвідчені садівники виділяють такі рецепти:

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розчин марганцівки — розвести 5 г марганцю в 10 л води, обприскати бульби;

розчин часнику — подрібнити 1 кг часнику, залити його 10 л води, дати настоятися, обприскувати за 3 години до посадки;

розчин дігтярного мила — 40 гр продукту розчинити в 1 л води, процідити, обприскати бульби;

мідний купорос, марганцівка, борна кислота — у 10 л води змішати 1 ч. л. мідного купоросу, 0,5 ч. л. марганцівки і 3 ч. л. борної кислоти, відразу обприскати бульби;

розчин золи — 1 кг золи розвести в 10 л води, розмішати, занурити бульби в розчин, висаджувати, коли просохнуть.

Ще один варіант, чим обробити картоплю від хвороб, — це використовувати біопрепарати (Фітоспорин-М, Альбіт, Алірін-Б) або хімічні засоби (Максим, Максим Дачник, Кагатник).

Від колорадського жука перед посадкою можна обробити бульби, щоб заздалегідь убезпечити врожай від такого небезпечного шкідника.

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Садівники вважають, що інсектицид від колорадського жука ефективніший, ніж будь-який народний метод, оскільки хімічний препарат гарантує довгостроковий результат.

Популярна отрута від колорадського жука і дротяника — це «Табу» або «Терадокс», ними користуються багато городників. Вважається, що така отрута від колорадського жука має потужний ефект і надійно прибирає всіх ґрунтоживучих шкідників.

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ВАЖЛИВО: через тривалість дії препаратів багато з них підходять тільки для середніх і пізніх сортів, тому інформацію на етикетці вивчайте уважно. Якщо вам потрібно обробити бульби ранніх сортів, використовуйте біопрепарат «Метаризин».

Народний засіб від колорадського жука не буде таким ефективним через коротший термін дії, зате заподіє менше шкоди ґрунту та іншим рослинам.

Тому можете сміливо використовувати:

розчин березового дьогтю — 30 гр дьогтю розчинити в 4−5 л води, занурити бульби перед посадкою;

розчин нашатирного спирту — розвести 10 мл спирту у відрі води, занурити картоплю в розчин, потім висаджувати;

цибулеве лушпиння — просто покласти жменю в лунку перед посадкою.

Ще один народний засіб від колорадського жука — це зольний або часниковий настій, рецепт якого ми описували вище. Засіб настільки універсальний, що відмінно справляється і з хворобами, і зі шкідниками.

Також своїми думками про обробку картоплі поділилися автори сайтів «Екзотичний дід» та «Садовий клуб». Перший з них розповів про біопрепарати, якими варто обробити бульби перед їх висадкою у грунт.

А експерти ішого каналу порадили, чим краще протруїти картоплю перед посадкою.

А ще можна при посадці бараболі кидати в кожну лунку невелику жменю хвойної тирси — цей народний засіб є досить ефективним для захисту рослини.

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