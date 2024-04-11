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Соус із бадилля редиски: смак і аромат весни

22:30 14 квітня 2024
Соус із бадилля редиски: смак і аромат весни

Весняні смаки й аромати особливі. Вони наповнені нотами свіжості. Після довгої зими ми знову повертаємося до улюблених страв, які чудові лише із сезонної зелені та овочів. Адже і редиска, і огірки, і зелень зараз є в маркетах цілий рік. Але смак першої зелені та позасезонної різний.

Рецептом соусу з бадилля редиски поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати соус зі стебел петрушки та кропу.

- Завжди чекаю, коли з'явитися молода редисочка, — каже Елла Іванова. — І вибираю на ринку той пучок, де більше бадилля і де воно красивіше. Соус із бадилля редиски смачний і ароматний. Його можна додавати в салати, подавати до м'ясних страв, намазувати на свіжий хліб. А готується він просто і швидко. Спробуйте — не пошкодуєте. У цьому соусі смак і аромат весни.

Соус із бадилля редиски

  • 100 г бадилля редиски
  • 1−2 столові ложки олії
  • Сіль і цукор за смаком
  • 1−2 зубки часнику
  • Перець чилі (за бажання — якщо любите гостре)
  • 1 чайна ложка винного оцту або соку лимона

Бадилля редиски добре промиваємо і обсушуємо.

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Далі з'єднуємо всі інгредієнти та пропускаємо через блендер.

І смачного!

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Нагадаємо рецепт салату із запеченою редискою.

Фото з альбому Елли Іванової

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