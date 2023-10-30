Соус зі стебел петрушки та кропу: чудовий для салатів
Чи траплялося, що листя зелені ви використали, а стебла залишилися — свіжі та соковиті? Багато хто поспішає викинути їх, але даремно. Ці стебла можуть стати основою для чудового соусу для салатів. До речі, безвідходне використання продуктів зараз у тренді. Чи знаєте ви, що, наприклад, качан капусти, доданий під час варіння картоплі для картопляного пюре, додасть йому незвичайного смаку, а бадилля буряка чудово доповнить борщ? Якщо ні, спробуйте — не пошкодуєте.
Рецептом соусу із зелені поділилася відома українська кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати овочеву ікру в духовці.
- Цей соус дуже смачний, — каже Елла Іванова. - А готується буквально п'ять хвилин.
Соус для салатів
- Стебла пучка петрушки (кропу)
- Половина чайної ложки солі
- 2−3 зубки часнику
- 3 столові ложки рослинної олії
- 1 чайна ложка винного оцту або лимонного соку
Добре промиваємо і обсушуємо стебла петрушки або кропу. З'єднуємо з часником та іншими інгредієнтами. Подрібнюємо в блендері. Соус готовий!
Смачного!
Нагадаємо рецепт смачного й ароматного грибного супу.
Фото з альбому Елли Іванової30