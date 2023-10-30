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Соус зі стебел петрушки та кропу: чудовий для салатів

22:31 4 листопада 2023
Соус із стебел петрушки та кропу

Чи траплялося, що листя зелені ви використали, а стебла залишилися — свіжі та соковиті? Багато хто поспішає викинути їх, але даремно. Ці стебла можуть стати основою для чудового соусу для салатів. До речі, безвідходне використання продуктів зараз у тренді. Чи знаєте ви, що, наприклад, качан капусти, доданий під час варіння картоплі для картопляного пюре, додасть йому незвичайного смаку, а бадилля буряка чудово доповнить борщ? Якщо ні, спробуйте — не пошкодуєте.

Рецептом соусу із зелені поділилася відома українська кулінарка із Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше пропонувала приготувати овочеву ікру в духовці.

- Цей соус дуже смачний, — каже Елла Іванова. - А готується буквально п'ять хвилин.

Соус для салатів

  • Стебла пучка петрушки (кропу)
  • Половина чайної ложки солі
  • 2−3 зубки часнику
  • 3 столові ложки рослинної олії
  • 1 чайна ложка винного оцту або лимонного соку

Добре промиваємо і обсушуємо стебла петрушки або кропу. З'єднуємо з часником та іншими інгредієнтами. Подрібнюємо в блендері. Соус готовий!

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Смачного!

Нагадаємо рецепт смачного й ароматного грибного супу.

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Фото з альбому Елли Іванової

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