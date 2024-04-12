Барбі-рулет від Марини Боржемської: їжте, худніть і відчувайте себе справжньою красунею

Минулого року, коли всі любителі кіно поспішали переглянути фільм «Барбі», ресторани в багатьох країнах вводили до меню рулети, роли та іншу смакоту з іменем головної героїні фільму.

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Але для приготування «справжнього барбі-рулету» потрібні дуже специфічні компоненти, які не завжди знайдуться на кухні української господині. В той же час приготувати «Барбі-рулет» можна з цілком звичних для українок продуктів, і при цьому досягти дуже корисних цілей — схуднути і відчувати себе цілком здоровими.

Як приготувати свій «Барбі-рулет», у себе в акаунті в соціальній мережі написала відома фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Вам знадобляться:

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100 грамів зеленої гречки;

160 мл води;

150 грамів вареного буряка;

сіль і перець за смаком;

часниковий порошок (за бажанням);

0,5 чайної ложки розпушувача;

1 столова ложка псиліума (можна замінити цільнозерновим або рисовим борошном).

Спосіб приготування Гречку промити і покласти в миску з водою на пару годин (краще на 5−6 годин). Після замочування, без зливу перебийте блендером. Дайте суміші відпочити ще 30 хвилин. РЕКЛАМА Приготований буряк перемішати на тертці і додати в гречану суміш. Приправити сіллю, перцем і часниковим порошком за смаком Рівномірно розподіліть суміш на силіконовому килимку на сковороді. РЕКЛАМА Випікати в розігрітій духовці при температурі 180 ° С близько 25 хвилин або поки краї не стануть злегка золотистими. Остудити, потім акуратно відокремити від килимка.

«Всередину кладемо улюблені начинки і соус. У мене була варена курка, зелень і помідори. Соус: сметана і чайна ложка песто.

Скачуємо в рулон і ріжемо», — додала фітнес-тренерка.

Нагадаємо також про рецепт здорового салату для красунь від Марини Боржемської на американський манер.

Фото instagram.com/borzhemsky_healthy_food/

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