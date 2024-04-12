Барбі-рулет від Марини Боржемської: їжте, худніть і відчувайте себе справжньою красунею
Минулого року, коли всі любителі кіно поспішали переглянути фільм «Барбі», ресторани в багатьох країнах вводили до меню рулети, роли та іншу смакоту з іменем головної героїні фільму.
Але для приготування «справжнього барбі-рулету» потрібні дуже специфічні компоненти, які не завжди знайдуться на кухні української господині. В той же час приготувати «Барбі-рулет» можна з цілком звичних для українок продуктів, і при цьому досягти дуже корисних цілей — схуднути і відчувати себе цілком здоровими.
Як приготувати свій «Барбі-рулет», у себе в акаунті в соціальній мережі написала відома фітнес-тренерка Марина Боржемська.
Вам знадобляться:
- 100 грамів зеленої гречки;
- 160 мл води;
- 150 грамів вареного буряка;
- сіль і перець за смаком;
- часниковий порошок (за бажанням);
- 0,5 чайної ложки розпушувача;
- 1 столова ложка псиліума (можна замінити цільнозерновим або рисовим борошном).
Спосіб приготування
Гречку промити і покласти в миску з водою на пару годин (краще на 5−6 годин).
Після замочування, без зливу перебийте блендером. Дайте суміші відпочити ще 30 хвилин.
Приготований буряк перемішати на тертці і додати в гречану суміш. Приправити сіллю, перцем і часниковим порошком за смаком
Рівномірно розподіліть суміш на силіконовому килимку на сковороді.
Випікати в розігрітій духовці при температурі 180 ° С близько 25 хвилин або поки краї не стануть злегка золотистими.
Остудити, потім акуратно відокремити від килимка.
«Всередину кладемо улюблені начинки і соус. У мене була варена курка, зелень і помідори. Соус: сметана і чайна ложка песто.
Скачуємо в рулон і ріжемо», — додала фітнес-тренерка.
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Фото instagram.com/borzhemsky_healthy_food/151
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