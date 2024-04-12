39.01 / 39.54 42.08 / 42.81
Київ: +16
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Барбі-рулет від Марини Боржемської: їжте, худніть і відчувайте себе справжньою красунею

9:25 12 квітня 2024
Готовий рулет

Минулого року, коли всі любителі кіно поспішали переглянути фільм «Барбі», ресторани в багатьох країнах вводили до меню рулети, роли та іншу смакоту з іменем головної героїні фільму.

Але для приготування «справжнього барбі-рулету» потрібні дуже специфічні компоненти, які не завжди знайдуться на кухні української господині. В той же час приготувати «Барбі-рулет» можна з цілком звичних для українок продуктів, і при цьому досягти дуже корисних цілей — схуднути і відчувати себе цілком здоровими.

Як приготувати свій «Барбі-рулет», у себе в акаунті в соціальній мережі написала відома фітнес-тренерка Марина Боржемська.

Вам знадобляться:

РЕКЛАМА
  • 100 грамів зеленої гречки;
  • 160 мл води;
  • 150 грамів вареного буряка;
  • сіль і перець за смаком;
  • часниковий порошок (за бажанням);
  • 0,5 чайної ложки розпушувача;
  • 1 столова ложка псиліума (можна замінити цільнозерновим або рисовим борошном).

Спосіб приготування

Гречку промити і покласти в миску з водою на пару годин (краще на 5−6 годин).

Після замочування, без зливу перебийте блендером. Дайте суміші відпочити ще 30 хвилин.

РЕКЛАМА

Приготований буряк перемішати на тертці і додати в гречану суміш. Приправити сіллю, перцем і часниковим порошком за смаком

Рівномірно розподіліть суміш на силіконовому килимку на сковороді.

РЕКЛАМА

Випікати в розігрітій духовці при температурі 180 ° С близько 25 хвилин або поки краї не стануть злегка золотистими.

Остудити, потім акуратно відокремити від килимка.

«Всередину кладемо улюблені начинки і соус. У мене була варена курка, зелень і помідори. Соус: сметана і чайна ложка песто.
Скачуємо в рулон і ріжемо», — додала фітнес-тренерка.

Нагадаємо також про рецепт здорового салату для красунь від Марини Боржемської на американський манер.

Фото instagram.com/borzhemsky_healthy_food/

151

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гороскоп

Казка, а не життя: після закриття коридору затемнень ці знаки зодіаку стануть по-справжньому щасливими

Планета

В Овнів планується кар'єрне зростання, а Леви зможуть покращити фінансове становище: як середина весни змінить життя знаків зодіаку

Зоряне небо

Овнам — нові знайомства, Левам — корисна інформація, а Козерогам — приємні сюрпризи: що обіцяють зорі та Анжела Перл на 12 квітня

Гороскоп

Ретроградний Меркурій допоможе здійснитися бажанням цих трьох знаків зодіаку

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту