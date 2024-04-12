кремль приховує загибель солдатів рф та краде гроші в їхніх родин: перехоплено телефонні розмови окупантів

Дедалі частіше з'являються повідомлення про проблеми в росіян. Зокрема, експерти кажуть, що виробництво крилатих ракет пробуксовує, а російські солдати критикують керівництво. Новий репортаж від Kyiv Post ще раз демонструє, що армія та путін приховують загибель солдатів від членів їхніх сімей.

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Тижневик посилається на телефонну розмову, перехоплену українською військовою розвідкою, з якої випливає, що росія повідомляє про загиблих солдатів як про зниклих безвісти, а не як про мертвих, щоб уникнути необхідності виплат їхнім сім'ям, передає politik.watson.de.

На початку війни путін обіцяв сім'ям загиблих солдатів одноразову виплату в розмірі трохи менше ніж 5 мільйонів російських рублів, що еквівалентно 50 000 євро. Як повідомляє Newsweek, надалі родичі мали отримувати невеликі щомісячні виплати.

«Вони продовжують говорити мені одне й те ж: він все ще живий. Він не вважається зниклим безвісти, він не поранений», — йдеться у телефонній розмові, яка, ймовірно, відбулася між двома солдатами. — А я кажу: чому тоді він не отримує зарплату? Я кажу, що вона була виплачена всім, крім нього. Я кажу: «Чому ви робите з мене дурня?»

Телефонна розмова закінчується такими словами: «Я кажу, що для вас буде краще сказати мені, що він не зник безвісти, щоб не платити за нього. Ми вже півтора місяця від нього нічого не чули».

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Інші розмови також свідчать про зростання внутрішніх конфліктів у російських збройних силах. Посилаючись на перехоплені телефонні розмови, Kyiv Post повідомляє про солдатів, які утрималися від нападу на українську армію і таким чином рішуче не підкорилися наказам москви. А інші солдати скаржилися на відсутність відпусток після двох років безперервного перебування на війні. Один з них сказав: «Скоро ми зберемо натовп і поїдемо в росію».

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як у росії «кинули» зеків, що погодилися воювати проти України.

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