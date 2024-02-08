Замість амністії ув’язнені отримають умовне звільнення: як «кинули» російських зеків, що погодилися воювати проти України

Ув'язнені, які погоджуються воювати в Україні, більше не отримають повної амністії. Замість цього колишнім в'язням буде надана форма умовного звільнення, повідомляє ВВС. Єдиними шляхами для звільнення з військової служби для ув'язнених є отримання подяки від російської держави, втрата здоров'я, досягнення максимального віку солдата або закінчення війни. Цю інформацію видання отримало з солдатських дискусійних форумів та інтерв'ю з солдатами та їхніми сім'ями.

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На відміну від минулого, солдати, які перебувають у в'язницях, також не отримають повної амністії. Замість цього колишнім ув'язненим буде надана форма умовного звільнення, повідомляє ВВС. Це означає, що якщо їх визнають винними в новому злочині, їхні попередні судимості будуть враховані у вироку.

Російська армія створила так звані загони «Штурм V», що складаються з цих людей. Вони воюють на передовій, але багато з них проходять підготовку протягом лише десяти днів або й менше.

За словами тих, хто пройшов випробування, загони «Штурм V» живуть краще, ніж попередні підрозділи. Платня закінчується, а вони отримують ті ж самі пільги, що й інші солдати. В одній з дискусійних груп солдат оцінив, що шанс вижити становить 25 відсотків.

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«Я служив у спецпідрозділі п'ять місяців. З нашого загону, який налічував близько 100 чоловік, живими залишилися лише 38», — написав він, повідомляє BBC.

Масовий набір російських ув'язнених на фронт почався влітку 2022 року під керівництвом євгена пригожина, керівника найманської компанії «Вагнера», який загинув у серпні 2023 року. Перед смертю пригожин говорив, що під його керівництвом було б завербовано майже 50 000 в'язнів.

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Бойовиків вдавалося швидко витягати з в'язниць. У статті YLE близько року тому було підраховано, що ув'язнених фактично відправляли на фронт помирати.

«Їх використовували як гарматне м’ясо. За ними йшли російські регулярні війська і десантники для здійснення проривів», як стверджував тоді доцент військових наук Ільмарі Кайхкьо з Фінляндії.

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Раніше «ФАКТИ» публікували інтерв’ю з актором Яковом Ткаченко: «Ми зараз робимо росії велику послугу — вичищаємо її генетичний непотріб».

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