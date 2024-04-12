Неприємний запах з раковини на кухні: як швидко й без хімії позбутися проблеми за допомогою народних засобів

Кожен з нас, мабуть, стикався з проблемою неприємного запаху на кухні. Проблема може виникнути у холодильнику. Також досить часто неприємний запах йде зі стоку кухонної мийки. Є три прості та ефективні народні засоби, які допоможуть позбутися його.

ВІДЕО ДНЯ

Сода — це не тільки чудовий засіб для приготування їжі, а й відмінний очисник для різних поверхонь. Для усунення неприємного запаху у стоку просто всипте туди три столові ложки соди й залийте чашкою яблучного оцту. Через пів години промийте трубу двома літрами окропу, а потім відкрийте холодну воду на кілька хвилин.

Лимонна кислота також добре підходить для очищення каналізації. Всипте у стік 100 г лимонної кислоти й додайте склянку теплої води. Залиште на 20 хвилин, потім промийте великою кількістю води.

Гірчичний порошок ефективно бореться з мікробами та мікроорганізмами, а також очищає труби. Просто насипте у злив три або чотири столові ложки гірчиці та влийте одну або дві склянки гарячої води. Важливо використовувати цей метод лише за наявності металевих труб, оскільки пластикові можна пошкодити.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як почистити раковину за допомогою мийного засобу для посуду, солі та оцту.

Фото Pixabay

РЕКЛАМА

96

Читайте нас у Facebook